　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女拿「臉照」貼列車廁所內！狂嗆高鐵司機：小又軟　下場慘爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲小君與阿俊爆糾紛，竟在高鐵列車廁所內，張貼有對方照片的傳單，寫著「做的小又軟」等語。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女子小君（化名）疑與高鐵司機阿俊（化名）有金錢糾紛，竟製作傳單張貼於高鐵列車廁所內，指控阿俊「外遇」、「做的小又軟」。阿俊得知後，提告妨害名譽，案經審理後，小君遭判刑2月，得易科罰金；另外，阿俊也求償10萬元精神撫慰金，日前法院審理時，判小君賠7萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君於2019年7月28日將阿俊臉部照片製作成傳單，並寫下「約長期，一直講自己在高鐵當司機很有錢！聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟。結果講好付款的時間到還不付錢！你講你老婆外遇，你很難過想自殺，我安慰你不要想太多。結果咧！還不是自己找女人。勸你在時間內付錢，否則公佈全臉照片」等文字，隨後將這些傳單帶上高鐵，跑至車廂廁所供人欣賞。

阿俊得知後相當氣憤，決定對小君提告妨害名譽。刑事部分，橋頭地院審理期間，小君坦承犯行，並遭查出同年年初就因另一件誹謗罪遭判拘50日，事隔僅半年，竟再度犯案，遭認定不思悔改，被依散布文字誹謗罪，判刑2月，得易科罰金6萬元。

民事部分，阿俊認為，整起事件經媒體報導、臉書爆怨公社曝光後，讓他的工作個人評價及身心皆受到影響，要求小君賠償10萬元精神撫慰金，而審理期間，小君並未到庭說明，僅以書狀稱，有關阿俊提及的圖像、檔案皆已刪除，刑事部分她也坦承不諱，惟拍照上傳至爆怨公社者另有其人，且她於五年前就罹患精神官能性憂鬱症，認為自己一時失慮，現已深感懊悔，目前經濟狀況無法負擔民事賠償。

對此，法官勘驗相關證據、說詞，認定求償有理，審酌兩造狀況後，判小君賠7萬元為適當，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995


【更多新聞】

酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒

兒子才剛死！婆婆秒告媳婦「婚姻無效」…想逼她「拋棄繼承」　

談好性交易…傳播妹睡醒淚控「遭餵藥性侵」！富商逆轉無罪理由曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼追思會31藝人21首歌　排隊人龍繞了一圈華山
六月嫁李易9年：真的走不下去了！ 每天吵架…受夠他不成熟
印度少年神預測疫情時間點、中印衝突　12月還有「超級大災難」
教召玩真的！明年結合「常備基地」1年1訓、一次14天
今晚小鬼追思會「曲目曝光」　蕭敬騰、楊丞琳大咖全來了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地方媽媽買淘寶當精品直播狂賣　警扣5千件仿品！侵權市值2千萬

獨／西門町金髮妹削學生！不幫我會被二一...圍攻拗斗內動漫文創

高雄女拿「臉照」貼列車廁所內！狂嗆高鐵司機：小又軟　下場慘爆

哥愛車半夜竄火！燒到剩骨架　弟忙著看熱鬧...袖手旁觀遭疑縱火

高雄白車過彎猛撞分隔島　駕駛「踉蹌跪趴逃」16秒畫面曝

台南版N號房！噁男扮大姊姊誘10童自慰開直播　猥褻友人女兒自拍　

酒駕慣犯撞倒整排圍欄害騎士摔死　肇逃還嗆：不關我事

影／高雄瑞豐夜市再爆砸攤！2歲女玩釣魚池跌倒　父撂3煞掀桌打人

台中男酒後炫富「比誰豪車多」…砸爆親姊692萬賓士：我咧驚O小？

酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

地方媽媽買淘寶當精品直播狂賣　警扣5千件仿品！侵權市值2千萬

獨／西門町金髮妹削學生！不幫我會被二一...圍攻拗斗內動漫文創

高雄女拿「臉照」貼列車廁所內！狂嗆高鐵司機：小又軟　下場慘爆

哥愛車半夜竄火！燒到剩骨架　弟忙著看熱鬧...袖手旁觀遭疑縱火

高雄白車過彎猛撞分隔島　駕駛「踉蹌跪趴逃」16秒畫面曝

台南版N號房！噁男扮大姊姊誘10童自慰開直播　猥褻友人女兒自拍　

酒駕慣犯撞倒整排圍欄害騎士摔死　肇逃還嗆：不關我事

影／高雄瑞豐夜市再爆砸攤！2歲女玩釣魚池跌倒　父撂3煞掀桌打人

台中男酒後炫富「比誰豪車多」…砸爆親姊692萬賓士：我咧驚O小？

酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒

常吃柑橘恐胃食道逆流！改「6習慣」秒見效…醫：睡覺姿勢也有差

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

柴犬傻傻盯著公園舞者　下一秒「跳圈、轉圈」加入舞蹈

國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

沒那麼好康！租到房東死就送房「還有2條件」　網譙：變相割韭菜

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

東方航空乘客拒戴口罩　警上機把人帶走…拖2小時終於起飛

史上首位初登板在季後賽的菜鳥投手　光芒火球男寫紀錄

花不到百萬元就可以買到房　金聯平價宅最低總價95萬元

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

水電工豪宅換燈泡慘死！他「目睹全程」嚇傻

萬華暗巷械鬥釀1死　22歲主嫌爛醉落網

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

少女假扮成年認識糖爹！他爽完差點GG

弒母逆子最新精神評估報告出爐　讓法院臉都綠了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

謝忻不倫認了「身心崩潰」失眠1年！改行教音樂

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面