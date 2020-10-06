高雄女拿「臉照」貼列車廁所內！狂嗆高鐵司機：小又軟　下場慘爆

▲小君與阿俊爆糾紛，竟在高鐵列車廁所內，張貼有對方照片的傳單，寫著「做的小又軟」等語。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女子小君（化名）疑與高鐵司機阿俊（化名）有金錢糾紛，竟製作傳單張貼於高鐵列車廁所內，指控阿俊「外遇」、「做的小又軟」。阿俊得知後，提告妨害名譽，案經審理後，小君遭判刑2月，得易科罰金；另外，阿俊也求償10萬元精神撫慰金，日前法院審理時，判小君賠7萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君於2019年7月28日將阿俊臉部照片製作成傳單，並寫下「約長期，一直講自己在高鐵當司機很有錢！聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟。結果講好付款的時間到還不付錢！你講你老婆外遇，你很難過想自殺，我安慰你不要想太多。結果咧！還不是自己找女人。勸你在時間內付錢，否則公佈全臉照片」等文字，隨後將這些傳單帶上高鐵，跑至車廂廁所供人欣賞。

阿俊得知後相當氣憤，決定對小君提告妨害名譽。刑事部分，橋頭地院審理期間，小君坦承犯行，並遭查出同年年初就因另一件誹謗罪遭判拘50日，事隔僅半年，竟再度犯案，遭認定不思悔改，被依散布文字誹謗罪，判刑2月，得易科罰金6萬元。

民事部分，阿俊認為，整起事件經媒體報導、臉書爆怨公社曝光後，讓他的工作個人評價及身心皆受到影響，要求小君賠償10萬元精神撫慰金，而審理期間，小君並未到庭說明，僅以書狀稱，有關阿俊提及的圖像、檔案皆已刪除，刑事部分她也坦承不諱，惟拍照上傳至爆怨公社者另有其人，且她於五年前就罹患精神官能性憂鬱症，認為自己一時失慮，現已深感懊悔，目前經濟狀況無法負擔民事賠償。

對此，法官勘驗相關證據、說詞，認定求償有理，審酌兩造狀況後，判小君賠7萬元為適當，全案仍可上訴。

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