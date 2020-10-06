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已拿美國綠卡！楊建利申請入籍卻遭拒　曾隱瞞「共產黨員」身份

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▲▼ 楊建利。（圖／翻攝自推特／楊建利 Yang Jianli）

▲ 楊建利。（圖／翻攝自推特／楊建利 Yang Jianli）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國移民局2日正式發表新政策，未來將不會受理所有曾經加入共產黨的人申請移民或綠卡。流亡美國的大陸異見人士楊建利，早前雖獲美國政治庇護，並獲發當地綠卡，但近日他自揭申請入籍美國遭拒，原因是他首次申請簽證時，隱瞞自己是共產黨黨員的身份。

楊建利1986年赴美留學，在填寫申請簽證表格時，因按照當時中國大陸國家機構的外事部門所給予公職人員的指示，隱瞞其共產黨員身份。在八九民運時期，他返回北京參加，其後再回到美國，1991年獲政治庇護，1992年再獲綠卡，過去近30年一直未申請入籍。

不過由於近年來，楊建利較常出席國際人權活動，卻因沒有任何國家護照而感到不便，於是決定申請入籍美國。然而，他在接受美國移民局背景調查時，重提了隱瞞共產黨員身份一事，導致申請被拒。對此，他已向美國聯邦政府部門提出上訴。

▲USCIS 2日發出最新政策公告。（圖／美國移民局官網）

根據《美國之音》報導，美國移民局（USCIS）2日發表最新政策公告，為保障美國安全，將停止讓共產黨或其他極權政黨的黨員與相關人士申請移民進入美國或是取得綠卡藉以獲得永居身分。也就是說，即便是人已經在美國境內的共產黨員，也將無法通過綠卡申請。

此外，美國早在先前就已經對中國官媒的記者實施簽證管制，6月起也正式宣布，不再發放研究生簽證給與解放軍有關的留學生。不僅如此，美國財政部也在7月以「侵犯人權」為由，將新疆黨委書記陳全國在內的4名中國官員列入制裁名單，禁止其入境

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