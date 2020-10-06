台女在菲染疫康復又確診　莊人祥揭抗體檢驗結果：是較久以前感染

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，是本國籍30多歲女性，今年1月到菲律賓工作，且於6月中旬確認染疫，7月份二採陰性康復，沒想到9月18日從菲律賓返台之後又自費採檢確診，指揮中心初步認為是第一次染疫病程的延續，發言人莊人祥今（6）日進一步公布抗體採檢結果，評估「可能屬於比較久以前的感染」。

莊人祥表示，個案在菲律賓工作期間，曾於6月19日至27日間陸續出現發燒、嗅覺喪失、腹瀉等症狀，於當地就醫及檢出新冠肺炎陽性，經住院治療後症狀改善，並於7月下旬進行兩次採檢，結果皆為陰性。個案9月18日自菲律賓返台，入境迄今無不適症狀，機場採檢結果為陰性，個案因擔心自身健康，於10月3日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性(Ct值33)於昨日確診，目前住院隔離中。

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莊人祥分析，新冠肺炎疾病後期可能出現陰陽反覆的情況，國內也曾有治療80幾天仍然檢測出陽性，評估可能是延續第一次的感染沒有結束，但實際要證實，還需國內病毒培養並且比對當時染疫的病毒株，然而個案檢測弱陽性，病毒應該無法培養。莊人祥也強調，發病後的十天內傳染性最高，現階段理應沒有傳染力。

指揮中心也進一步採血檢驗抗體，以釐清感染時間。莊人祥今日公布，她的IgM 陰性、IgG陽性，可能屬於比較久以前的感染。

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案檢疫期滿後至住院隔離前之相關接觸者2人，1人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象；1人為髮廊美髮師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。