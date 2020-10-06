辣妹手往下摸嬌問「要不要」！他「鼠蹊部狂被按」猛喊：我有感覺

▲阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間美容坊之負責人，而他雇傭女子「阿桃」（化名）擔任櫃台小姐，兩人共同媒介、容留女子與不特定男客進行半套性交易，並從中收取傭金。對此，台中地院審理後，依法判阿宏3月徒刑、阿桃2月徒刑。

判決指出，阿宏是台中一間美容坊的負責人，而他以月薪3萬元之代價，雇傭阿桃作為櫃台小姐，2人共同基於意圖容留女子，與男客為猥褻行為以營利之犯意聯絡，讓女子「花花」（化名）在該處為以800元的按摩費、700元的半套性交易費，為不特定男客從事半套性交易。

花花所得的費用，則與美容坊五五分帳，而美容坊詭異的營業方式引起警方懷疑，因此持搜索票到該處搜索，而其中一名男客也證稱，「編號12的小姐有跟我介紹...她按摩到一半，問我要不要，因為她一直按我鼠蹊部，我就有感覺，我就說好，就完成半套性交易服務，60分鐘1500元」。

對此，阿宏、阿桃均否認犯行，但法官勘驗種種證據後，不採信雙方說詞，認為兩人所辯為卸責之詞，因此分別依犯圖利容留猥褻罪，判阿宏3月徒刑、判阿桃2月徒刑，如易科罰金，以新台幣1千元折算一日，扣案之犯罪所得、警告燈遙控器、日報表、客人入店時間紀錄表等，均沒收。

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