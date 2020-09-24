45歲單身熟女莫名胯下痛以為腫瘤　到院檢查竟與貓有關

▲台中一名45歲單身熟女莫名胯下痛又腫，到亞大醫院檢查後發現竟與貓有關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者游瓊華／台中報導

台中一名45歲單身林姓女子日前發現右側鼠蹊部莫名疼痛出現腫塊，原以為是惡性腫瘤嚇得到醫院檢查，醫師診斷後竟發現是「貓抓病」，細問才知道林女是愛貓人士，前不久收養了一隻小貓，但在照料時常被抓傷導致，醫師給予抗生素及少量類固醇治療後迅速康復，也提醒秋冬是該病高峰期，愛貓人士要多當心。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「貓抓病」是「韓瑟勒巴通氏菌」(Bartonella henselae)感染所造成的疾病，主要流行季節為夏末及秋冬，該菌主要寄生在貓身上，可藉由貓蚤在貓群間傳播，本身對貓並不會造成危害，但當傳染到人身上，則有機會造成發燒、淋巴結腫大、疼痛等。

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▲台中一名45歲單身熟女莫名胯下痛又腫，到亞大醫院檢查後發現竟與貓有關。（圖／資料照，示意圖）



張為碩提到，特別是對於免疫力低下的族群，如小孩、老人、服用類固醇的病人、癌症病患、器官移植病人及愛滋病患者等，甚至會造成全身性感染，罹患此病的患者有超過90%在病史詢問可以追查到曾有被貓舔舐、咬傷或抓傷的紀錄

此外，韓瑟勒巴通氏菌感染並不像病毒感染一樣可以獲得長期免疫力，因此，若要避免反覆罹患此疾病，飼主應定期帶貓至獸醫院接受健檢，以預防及檢查寵物身上是否有體外寄生蟲。