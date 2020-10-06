明月啟示認養路燈！花蓮八旬阿嬤：經濟許可逐年增加

▲認養路燈的82歲阿嬤羅靜修及孫子黃浩瑋。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

82歲羅靜修因一輪明月高掛的啟示，日前加入花蓮市公所明年度認養路燈的行列，她指出，在電視新聞裡曾看過魏嘉賢市長對於認養路燈的報導，相當認同「一起點亮花蓮市燈火」的呼籲，自己的能力有限，暫時只能認養一盞，但在有生之年，只要經濟許可，將會逐年增加。



苗栗出生並在幼年時舉家搬遷到花蓮的羅靜修，有著客家人勤儉持家、吃苦耐勞的特質。她說，之前曾經看過花蓮市公所認養路燈的報導，也曾和一些老朋友聊過認養路燈的事情，當時以為路燈的電費不都應該政府負責嗎？就算有人認養，也都會是有錢人才會做的事，因此沒把花蓮市推動路燈認養的事放在心上。



如今為何會對路燈認養的事改觀，且還付諸行動，羅靜修說，這都是來自一輪明月高掛的啟示。她表示，之前曾經看過松成號捐贈振興券認養路燈的報導，當時松成號經理魏琬婷正好來家裡提及此事，她也只是聽聽而己，沒放在心上。



一直到上個月某晚，羅靜修獨坐門前屋簷下，當時正是農曆15日左右，坐在門外的她看著門前的路燈以及高掛的明月，心裡忽然浮現了一個念頭。她說，在這地球上，月亮只有一個，卻能在夜晚照亮全世界，這是多麼讓人感動。而認養一盞路燈一年只要一千元，平均一個月不到一百元，一天少喝幾瓶飲料就能積沙成塔，行動派的她立即撥電話給魏琬婷，請她幫忙聯繫花蓮市公所，表明自己想認養路燈的意願。



羅靜修的家人得知後都非常支持她的決定，她的孫子黃浩瑋說，奶奶以前就常帶著食品或物資去畢士大教養院，後來年紀大了，騎車不方便，改以每月捐一百元，這一捐持續二十多年，不曾中斷，所以這次奶奶說要加入花蓮市路燈認養的行列，全家都力挺支持老人家歡喜做善事的決定。

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