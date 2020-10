快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　3學者發現「C肝病毒」共同獲得

▲諾貝爾生醫獎得主。(圖/翻攝Twitter@NobelPrize)



記者張方瑀/綜合報導

2020年諾貝爾線上頒獎典禮於5日展開,評委會在瑞典時間11時30分(台灣時間17時30分)宣布生醫獎得主。今年諾貝爾生醫獎由美國病毒學家阿爾特(Harvey J. Alter)、萊斯(Charles M. Rice)與英國生物化學家霍頓(Michael Houghton)因發現其發現C肝病毒,共同過得此殊榮;可共同分得總額高達1000萬瑞典克朗(約新台幣3240萬元)的獎金。

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS