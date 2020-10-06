▲台北節水有成，每人每日生活用水量下降1公升。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北自來水事業處表示台北市108年度每人每日生活用水量相較103年度，由333公升降至332公升，每人每日生活用水量仍下降1公升，為全國唯一下降的城市，近年明顯的經濟成長、旅遊發展與氣候暖化下，更顯現節水成效。

根據台北自來水事業處統計，108年相對103年而言，家庭與機關學校用水總量分別下降2.3％與17.2％，商業用水總量成長3.5％，但每人每日生活用水量仍下降1公升。

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台北自來水事業針對生活用水量，包含家庭、商業與機關學校的用水，北水處近年持續從家庭、社區、學校與社會等四方面推廣節水，並針對不同屬性提供量身打造之節水服務：

（1）推動家戶節水到府服務，至108年底已執行21,647件，累計節水約88.1萬噸。

（2）推動府屬機關學校節水計畫，108年較107年節水率達4.5％，為加強服務效能，並積極優化節水資訊系統平台。

（3）推動北市大用水戶節水輔導，免費安裝智慧水表並建置智慧水管家系統協助自主管理，至108年底完成2,811戶、輔導改善637案，預防性節水量約258萬噸。

北水處補充各縣市每人每日生活用水量指標，係依水利署公式：（全年平均每日的家庭、商業及機關學校用水之合計數）/各縣市設籍人口數*100％，無法反映地下水井等自取用水、流動人口與無自來水地區人數等因素，導致本市節水成效被忽略。

目前世界城市數據委員會（WCCD）採每人每日家庭用水量為節水衡量基準，北水處今（109）年已商請中華民國自來水協會召開指標討論會議，另函請天下雜誌評比指標改為每人每日家庭用水量，同時考量城鄉差距建議檢視縣市年度節水變化量。

▼台北自來水事業處統計，每人每日生活用水量下降1公升。（圖／台北自來水事業處提供）

