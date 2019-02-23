雨下太少水情轉綠燈　寶山、寶二水庫蓄水量跌破5成

▲竹科管理局22日召開園區用水供需協商及旱災因應工作會議，並通知所有園區廠商，加強辦理用水管控及各項節水措施，以延長水庫供水期程。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

春節後，各地下雨狀況不佳，導致水情不佳，台灣各地重要供水的水庫逐漸下降，而供應台灣科技重鎮的新竹地區用水的寶山、寶二水庫今日觀測的有效蓄水量，分別只剩31.87 %及26.96 %，蓄水量跌破5成，竹科管理局22日召開園區用水供需協商及旱災因應工作會議，並通知所有園區廠商，加強辦理用水管控及各項節水措施，以延長水庫供水期程。

竹科管理局指出，水情漸趨吃緊，2月15日經濟部水利署發出公告，水情燈號轉為綠燈，進入水情緊張階段；為確保園區供水穩定，並防範可能缺水造成園區廠商的損失，竹科管理局已於13日成立旱災緊急應變小組，並於22日召開園區用水供需協商及旱災因應工作會議，邀請氣象局、水利署、北水局、台灣自來水公司、新竹農田水利會、園區同業公會及園區廠商等討論缺水因應對策並協商水源調度措施。

▲春節後，台灣各地重要供水的水庫逐漸下降，而供應台灣科技重鎮的新竹地區用水的寶山、寶二水庫今日觀測的有效蓄水量，分別只剩31.87 %及26.96 %，蓄水量跌破5成（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

會議中決議，每月用水量達1千噸以上廠商，應至少節水5%，並請所有園區廠商自即日起務必配合自主節約用水，暫停或減量非生產性相關用水，如景觀、澆灌、外牆、帷幕清洗、消防訓練及游泳池等用水，同時也呼籲園區廠商務必公告周知廠內員工水情吃緊狀況，園區同業公會亦表示將配合積極宣導。

竹科管理局表示，未來將密切關注水情變化，掌握第一手訊息，滾動式檢討應變措施，並依需要機動召開相關應變會議，務求確保園區廠商供水無虞，降低缺水風險。