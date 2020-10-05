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南投街舞大賽首屆冠軍出爐　期間限定彩繪列車嘻哈助陣

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地方中心／南投報導

第一屆南投街舞大賽10/3在車埕鐵道文化廣場舉行決賽，來自北中南的17組街舞團體熱力尬舞，力拚總獎金15萬元，最後由來自高雄地區的蘋果家族、原民嬌娃、Beat upgrade分別奪下冠、亞、季軍，除獲頒豐厚獎金外，也將受邀擔任南投觀光大使，拍攝宣傳影片行銷南投。

▲首屆南投街舞大賽 集集嘻哈列車助陣 連假車埕決賽尬舞。（圖／南投縣政府提供）
▲第一屆南投街舞大賽冠軍由來自高雄的蘋果家族獲得。（圖／南投縣政府提供，以下同）

為了推展更多年輕族群前來觀光，南投縣政府以街頭文化作號召，規劃首屆街舞大賽，共吸引近百隊隊伍報名，最後選出17組團隊進行對決。比賽分為上下午時段，由中部知名颶風極限藝術舞蹈團率先登場炒熱氣氛，參賽團體接力上陣大秀舞技，活動場域周邊則邀來車埕地區觀光工廠、伴手禮，共同打造嘻哈小清新市集，其中宣傳巧克力咖啡節的快閃餐車亦搶先曝光，吸引數千名旅客觀賽，場面相當熱鬧。

▲首屆南投街舞大賽 集集嘻哈列車助陣 連假車埕決賽尬舞。（圖／南投縣政府提供）
▲南投第一屆街舞大賽冠亞季軍，除獲頒豐厚獎金，也將受邀擔任南投觀光大使。

而作為決賽會場的車埕鐵道文化廣場，此次也特別配合賽事打造一台期間限定的「街舞嘻哈列車」，車廂融合活動主視覺與嘻哈與塗鴉風格元素設計，到10/16止前會不定時在集集沿線奔馳，行駛車次將持續更新公布於官方臉書粉絲團－樂旅南投，鐵路迷可以配合車次時間前往拍攝觀賞。

▲首屆南投街舞大賽 集集嘻哈列車助陣 連假車埕決賽尬舞。（圖／南投縣政府提供）
▲亞軍原民嬌娃由來自台灣各縣市原民孩子所組成。

街舞比賽舉辦後，緊接著巧克力咖啡節、南投世界茶業博覽會將於10/9登場，開幕日當天還會有限量免費供應巧克力咖啡的快閃餐車，而期間來南投旅遊消費，在12/20憑縣內消費滿500元，即可至南投觀光玩起來官網登錄參加汽車抽獎，提前預訂住宿者，還可至官網報名免費小旅行，多重好康齊下，鼓勵全台各地旅客，在國慶連假安排至南投旅遊，體驗豐富多元的觀光資源。

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