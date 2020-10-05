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台中12名印尼籍學生發燒、腹瀉疑染疫　快篩結果出爐

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▲台中市政府已採集人體和環境檢體送驗中。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府已採集人體和環境檢體送驗中。（示意圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

19名印尼籍大一新生9月底返回台中市一家大學上課，入住防疫旅館後隔天竟有12人陸續出現發燒、腹瀉等疑似染疫症狀，經市府緊急出動救護專車將學生送到各大醫院隔離治療，目前快篩都呈現陰性，初步排除染疫可能，台中市政府初判是食物中毒引起，已要求業者改善。

市議員黃守達指出，網路上流傳10月初台中有10多名外籍學生出現發燒與上吐下瀉等症狀，疑似染疫，還好事後獲衛生局證實，篩檢結果是陰性，初步排除罹患新冠肺炎，但隨著大專院校開學後，陸續會有外籍大學生進入台灣，不管是新冠肺炎還是食物中毒，衛生局應該要加強檢疫替代所的衛生安全，並適時公開資訊澄清謠言，才能讓民眾放心。

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台中市食品藥物安全處表示，19名入住防疫旅館的外籍學生，食用的是檢疫替代所所供應餐點，其中12人在10月1日晚間出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，截至今天，共有19人有同樣症狀。

經初步調查，當天學生們吃的三餐都是替代所分別向3家餐飲業者外購，食安處派員前往了解後，當場查獲有人員未戴工作帽及未辦理體檢，冰箱個人物品也沒有擺放在專區等缺失，已責令業者限期改善，如果沒有改善，將依食安法第8條，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處說明，由於外購餐食並沒有備份，因此沒有當天的食餘檢體可供檢驗，不過仍採集人體檢體7人、環境檢體15件送驗中，檢驗結果最快兩周出爐，後續食安處除將配合觀光旅遊局進行替代所聯合稽查，也將進一步延伸稽查及抽驗相關配合供應餐食的餐飲業者，加強食安把關。

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