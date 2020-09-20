防疫價2300！桃園旅館設備超老舊…他入住氣炸：以為博物館

▲該防疫旅館設備老舊，一晚要價2,300元。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，政府推出嚴格防疫政策，只要從國外返台，就要進行為期14天的居家檢疫。不過，一名連姓男子日前從大陸返台，入住桃園某家防疫旅館，每晚要價2,300元，房間內設備卻讓他大傻眼，不但沒有對外窗、地毯布滿污漬，就連床鋪也些微凹陷，讓他痛批「根本住在博物館」。

這名連姓男子在臉書社團「爆料公社」指控，他16日剛從大陸返台，當天入住公司預訂的防疫旅館，在桃園車站附近某家飯店入住，沒想到進門後設備讓他超級傻眼。

他提到，這種房型每晚要價2,300元，但房間小就算了，還沒有對外窗，空調也沒辦法隨意調控，床板也些微凹陷，加上沒有窗戶的原因，收訊相當差，連Wi-Fi都很難用，而且房間內充斥著霉味，想要呼吸新鮮空氣，還要打開房門。

▼檢疫男看到設備相當傻眼。（圖／翻攝「爆料公社」）



由於入住的旅館設備老舊，還有上述種種問題，讓他痛批「根本住在博物館裡」，所幸跟防疫人員反應後，立刻換到不同的防疫旅館去。不過，這種品質的防疫旅館也讓他十分不解，為何桃園防疫數會與這種商家合作，「丟國家的臉！」

根據《東森新聞》報導，這家旅館成為防疫旅館之前，每個晚上只要800元，但成為防疫旅館後，價格大幅提高，外國旅客入住的話，每晚要價2,300元，台灣人收費便宜100元，每晚2,200元，等到退房時，每晚會再退600元，等於入住一晚約要1,600元到1,700元左右。

對此，該旅館業者則說，防疫旅館有相當的風險，對他們這些從業人員來說，其實相當危險，若真的出現確診案例，也會影響到生意，「所以這個價錢，可以說是要保護我們。」

▼該旅館原先一晚800元，成為防疫旅館後，價格調高到2,300元。（圖／翻攝「爆料公社」）



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