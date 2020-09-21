上海回台返家...一波三折但這事「天塌下來」最嚴重

▲桃園市謝姓夫妻20日晚間從上海返國，卻發現住家門鎖被託管親戚換鎖，無法進入住家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

謝姓台商夫婦20日從上海返國，但回到位於桃園區住家時準備居家檢疫時，卻發現門鎖遭更換，不得其門而入，因此向警方求助找來鎖匠進入屋內，發現屋內天花板已塌陷毀損無法居住，請警方協助安排改住防疫旅館，員警通報區公所說明情況後安排入住防疫旅館，順利將謝姓夫婦送進防疫旅館居家檢疫。

桃園警分局指出，20日晚間6時許，埔子派出所員警鐘哲偉、黃偲瑀接獲秀姓台商報案，聲稱20日從大陸上海返台準備居家檢疫，未料住家門鎖被換了無法進家門，所以報案請求協助，希望警方代為尋找鎖匠開門。

▲桃園市謝姓夫妻20日晚間從上海返國，後來請警方安排入住防疫旅館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝姓夫婦指出，他們長期在大陸上海等地工作，桃園區房屋則托親友代管，親友將損壞門鎖更換，他們返台前未曾先聯繫因親友沒將新鎖匙給他們所以不得其門而入，員警確認謝姓台商身分後，找來鎖匠陪同開門，發現屋內天花板有塌陷損毀，屋內已不適合居住，謝姓夫婦後來決定進住防疫旅館，員警聯繫區公所等防疫單位說明情況，協調後順利安排謝姓夫婦進入防疫旅館進行居家檢疫。

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