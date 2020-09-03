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基隆媳婦與市長對談　鄭麗君：文化治理推動下越來越美

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▲ 基隆媳婦與市長對談 鄭麗君：文化治理推動下越來越美。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆媳婦與市長對談，鄭麗君：文化治理推動下越來越美。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「大基隆歷史場景再現整合計畫」是文化部再現歷史現場重要旗艦計畫，基隆市長林右昌2日與前文化部長鄭麗君，於基隆要塞司令部官邸進行對談，身為基隆媳婦的鄭前部長盛讚林市長，文化治理帶動城市發展有階段性成果，期待未來可以帶著她的孩子認識爸爸的家鄉，在文化治理推動下越來越美的基隆。

林右昌表示，希望把文化與歷史價值，成為城市或國家治理的重要信念與核心價值，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是在蔡總統、鄭前部長支持下推動，這次特邀鄭前部長來看初步成果。

林右昌說，很多基隆的孩子不認識自己的家鄉歷史文化，非常的可惜，因此希望透過此計劃的理念，進行全面性的整合規劃，讓民眾看到不只帶來城市改造，甚至城市未來的想像與希望，有別單點古蹟建物修復，而是把場景重現市民生活經驗，也很謝謝鄭前部長認同這樣的理念。

▲ 基隆媳婦與市長對談 鄭麗君：文化治理推動下越來越美。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市長林右昌2日與前文化部長鄭麗君，於基隆要塞司令部官邸進行對談。

鄭麗君提到，基隆是各縣市所有「再造歷史現場」計畫中的典範，完全呈現再造現場計畫支持理念，藉古蹟群串連、歷史文化價值為核心，融入右昌市長基隆港再造發展理念、傑出行政治理領導讓文化局跟各局處動起來，中央各部會與國營事業合作，讓古蹟修復與歷史場景，融入基隆港市發展。

鄭麗君以「一位有文化視野的市長，就能幫這城市找回記憶，讓城市帶著靈魂往前走！」形容右昌市長，她相信林市長有一天會被邀請到國際上分享，台灣史上最大規模的文化保存如何再造基隆港口城市。

文化局長陳靜萍表示，基隆要塞司令部官邸於1931年興建完成，近期修復完工，未來將持續串聯大沙灣石圍遺構、法國公墓、校官眷舍等周邊重要文化資產，重現東岸軍港外海沙灣風貌，形塑教育休憩場域。

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▲ 基隆媳婦與市長對談 鄭麗君：文化治理推動下越來越美。（圖／基隆市政府提供）

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