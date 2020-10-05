CNN：川普染疫「怕示弱」不想住院　幕僚力勸才登機就醫

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

感染新冠肺炎的美國總統川普今晨推文「非常謝謝你們」，感謝昨晚在醫院外面揮舞川普競選旗幟的支持者。而根據多名消息人士透露，其實川普根本不想去醫院。

川普最近確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），目前在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統直升機「陸戰隊一號」（Marine One）2日在白宮南草坪（South Lawn）待命時，川普顧問還在白宮內力勸他登機就醫。

多名熟知後來情況的消息人士告訴CNN，按照川普的說法，雖然他已出現症狀，如今也在使用實驗性藥物，他並不想「住院」。

幕僚都意識到川普不想露出病重的一面，或是透露出病況嚴重性，如今正忙於形塑川普症狀輕微的形象。但醫療人員2日很憂心川普生命徵象，認為最好借用沃爾特里德國家軍事醫學中心的龐大資源來監測病況。

兩名知情人士並指出，高官決定把啟程時間安排在休市之後，以防股市無可避免地暴跌。

後來川普面容疲倦、略顯蒼白地走過攝影機前方，數度停下來並小小揮手，才登上飛機。

根據川普政府一名官員，川普自己曾說，如果他得去醫院，希望人們看到他是靠自己的力量走上直升機，藉此展現他還能行使職權，有能力維持政府運作。

根據CNN，雖說川普一開始淡化染疫嚴重性，確診仍讓他受到驚嚇，而且在出現高燒等症狀後，他愈來愈憂心自己的診斷結果。

知情人士並指出，無法親自面對媒體也讓川普感到挫折，他一直批評代表自己公開發言的人所說的內容。