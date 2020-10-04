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烤肉走錯棚！瞎烤哥3包木炭「狂吃猛喝4小時」　結局神展開網笑噴

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中秋,烤肉,中秋烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲在場沒半個認識，還能瞎吃4小時。（示意圖／記者廖明慧攝）

記者黃可昀／綜合報導

中秋連假許多人和朋友相約烤肉，但如果遇到不熟的局恐怕會吃得很不盡興。有網友在PTT問卦「跟不熟的去烤肉是不是找死？」看一群人在旁邊開心聊天，自己則完全無法加入話題，害他很後悔出席，但他還不是最慘的，有另一人回文分享親身經歷，曾經不小心走錯場，和完全不認識的人瞎烤了4小時，其他人的反應才真的是讓網友們全看傻眼。

原PO在PTT表示，大三的時候學妹臨時打電話來約烤肉，於是他扛著3包木炭前往指定公園赴約，由於現場只有一群人在烤肉，他馬上卸下木炭和大夥會合，但奇怪的是，「大家看起來臉都很生」，而且回話的神情也很尷尬，重點是他看來看去也沒見到學妹蹤影，但當下也顧不了這麼多，坐下來就是一陣狂烤狂吃，「啤酒也狂開，後來發現地上有很多煙火也拿起來狂點。」

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▲▼木炭。（圖／翻攝自pixabay）

▲3包木炭帶你順利混入烤肉局。（示意圖／翻攝自pixabay）

這樣的狀態持續2小時過後，學妹突然打電話來問他人在哪，這時他才驚覺自己「走錯棚了」，學妹是在公園左側，他卻走成公園右側，但眼見「生米煮成熟飯」，帶來的木炭都已經用光了，而且他也喝嗨了，乾脆將錯就錯繼續烤肉，「懶得理我學妹，我就說我臨時有事～掰！掛掉，繼續吃到11點半才走」，那晚待在完全陌生的局爽吃了4個多小時，離開前還有人問要不要開車送他回家，簡直把他當作自己人，「這件事就是要告訴你說，你只要有木炭，大家都是朋友。」

貼文曝光後引起熱烈討論，網友都大讚本篇是中秋最瞎經歷，「比肉還會裝熟」、「很像我很閒的劇本，您卑鄙源之助」、「你只要懂木炭，木炭就會幫助你」、「都沒有聊天嗎？還能待這麼久真的厲害」、「不是都會合照嗎？到時候發現沒人認識這個」、「木炭CP值也太高有吃又有玩」、「這主角怎麼感覺很像鍾佳播」。

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