網紅遭前夫「淋汽油燒焦」死亡　直播主們「偷拍告別會」求打賞

▲網紅拉姆「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸藏族網紅拉姆原本活躍在網路平台，但卻在9月14日直播時，遭唐姓前夫潑汽油焚燒，經過16天搶救回天乏術。但竟然有網路直播主到拉姆治療的醫院直播，甚至登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，拉姆的遺體2日上午在成都東郊殯儀館火化，現場也舉行了她的告別會，親友、粉絲以及持續關心拉姆經歷的社會人士都到場，送拉姆走上最後一程。

但有網友發現，在直播平台上，竟然有不少直播主打著探望或關心的名義，頻繁地到四川省人民醫院樓底下拍攝，包含拉姆在四川省人民醫院搶救至去世，甚至去世後，持續有不同主播在醫院附近拍攝，之後更一路跟到殯儀館附近。

這些直播主在影片中聲稱自己很關心拉姆，「拉姆一路走好，願天堂沒有痛苦」。但網友大罵，直播主這種行為跟本只是想盡辦法蹭熱度，「人都走了，你們在醫院幹嘛」，只是增加拉姆家屬的傷害。

據瞭解，在這些蹭熱度的主播評論區中，也有為數不少的網友對於此類行為表達不滿，並向平台進行舉報。平台很快進行處分，對個別直播主予以限流處理，並表示會持續觀察後續的直播情況。

根據當地警方1日通報，犯罪嫌疑人唐某因涉嫌故意殺人罪已於9月14日晚間被公安機關抓獲歸案，案件正在進一步偵辦中。