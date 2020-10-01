解放軍何時會攻打台灣？　沈富雄預測：起碼還要30年

▲沈富雄預測，解放軍攻打台灣起碼還要30年。（圖／翻攝央視）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍近期連日派軍機跨越海峽中線，造成兩岸情勢持續緊張，甚至引發是否會開戰的疑慮，國民黨台北市議員徐巧芯日前也提出「恢復徵兵制」以及「女性服役」等議題，引發熱議。對此前立委沈富雄預言，解放軍攻打台灣，起還要等30年。

沈富雄在政論節目指出，現在的兩大黨，都不敢再調回徵兵制，回不去了，所以重點是如何優化募兵制，第一要縮減員額，增加新資，起碼每個人起薪7萬，「讓他們走路有風，女孩子願意嫁」，並且要協助規劃退伍之後的事業「第二春」，讓民間企業願意聘用他們。

另外台灣民意基金會民調顯示，如解放軍武力犯台，6成台灣人認為美國會出手。沈富雄預測，中國若打台灣，美國會打中國，所以解放軍還不會出手，因時間未到，若真要做到那樣子，起碼還要30年，所以台海30年沒事。

▲每一任國防部長認為，國君大概能撐7~30天等到美軍馳援。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



國民黨立委賴士葆則認為，「當過兵的大概很清楚台灣的部隊訓練怎麼樣、能不能打仗」6成台灣人認為美國會出手，這是主觀的一個期待，同樣的民調，對自己的防備能力，有信心跟沒信心的差不多，大概45%~49%之間。

賴士葆說，每個新國防部長上任，他都會質詢一個問題「我們需不需要老美幫忙？」新國防部長幾乎都回「需要」，再問到能撐多久幫忙？國防部長回答是7天~30天左右。

賴士葆強調，「可是別忘了，戰場都在台灣」。