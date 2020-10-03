倒數前僅2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃無原因暫停

▲發射衛星計劃於前2秒突喊卡。（圖／翻攝自YouTube／SpaceX）

實習記者高琳景／綜合報導

原訂於太平洋時間2日晚上發射載有GPS III SV04衛星導航獵鷹9號（Falcon 9），在發射倒數僅2秒時，因不明原因緊急喊卡，然而美國太空探索技術公司（SpaceX）卻沒有明確指出發生了什麼問題。

綜合外媒報導，美國太空探索技術公司原訂2日晚上9點43分，從佛羅里達發射的衛星計畫，突然於發射前2秒喊卡，然而當日天氣預報卻顯示70%利於發射。

對此，SpaceX隨後也發文表示，「今晚的GPS III SV04發射計畫暫停」，但卻沒有明確指出發生了什麼問題，也未宣布何時再次發射。

據了解，此次的GPS III SV04衛星，是第4顆將成為軌道上的31顆主要GPS衛星之一，而這些GPS III衛星是由洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司所建造，具有「抗干擾」功能，可以防止網路攻擊。

另外洛克希德．馬丁也提到，第5顆衛星已準備就緒，正在等待其發射日期。與此同時，還有5顆GPS III衛星正在生產中，一旦GPS III SV04發射成功後，目前就有多達12%的GPS由新衛星組成。