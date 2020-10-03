美選陷入混亂！川普染疫後…選民信心動搖　CNN：我們在盲目飛行

▲美國總統川普確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎，替倒數32天的總統大選投下震撼彈。新冠肺炎疫情一直都是川普避重就輕的議題，不論是拒絕戴口罩還是淡化嚴重性，他都在過去幾個月裡避免深入討論，如今在選前確診，等同讓大選陷入一片混亂。

根據CNN報導，川普花了幾個月的時間轉移美國社會對疫情的注意力，他刻意淡化新冠肺炎的威脅性，推行不科學的治療方法，更在9月27日的辯論會中，嘲笑拜登時時刻刻都戴著口罩，結果川普現在確診了，被迫隔離治療，所有競選活動必須喊停，讓倒數32天的大選陷入混亂。

雖然川普種種的行為，如到處旅行、不戴口罩、大量接觸其他人等，本來就會他成為染疫的高風險族群。他確診後也對整體美國社會造成嚴重的實際影響，許多民眾會抱持著一個疑問，「如果美國總統都感染新冠肺炎了，那我感染的機率又是多少呢？」

▲川普確診後戴著口罩準備搭機前往馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心。（圖／路透）



CNN認為，這種不確定性所引發的焦慮感，其力量是非常大的，可能會逆轉整個選情。根據民調顯示，川普現在在全國與搖擺州的民調都落後，本來就需要一場「及時雨」來翻轉選情，如今被他視為「競選命脈」的造勢活動也得喊停，對他來說就是場政治災難。

在這場導致20多萬美國人死亡的危機中，選民開始討論著川普魯莽的「防疫」行為，除了危及身邊的人之外，還讓美國民主最重要象徵的總統大選陷入混亂。根據CNN報導，耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin）表示，川普可能因為症狀較輕，迅速治療後就可重返崗位，但也有可能病情加重，須由副手代理職務。

韓布林提出了幾個必須釐清的問題，「從現在到大選期間，川普能重返競選活動並履行總統職責嗎」、「準備在15日舉行的總統辯論他能出席嗎？若不能出席是否會延期或取消？」、「染疫之後川普對於新冠肺炎的看法會改變嗎？」

韓布林認為，現在的重點在於沒人能確定事情會如何發展，還有其他成千上萬個問題等待解決，「我們正處於一個沒有藍圖的歷史性時刻，我們完全就是在盲目飛行。」

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