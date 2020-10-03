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只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

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▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

▲原PO提出，似乎只有男生會抱怨交不到女友 。（圖／翻攝unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都會對愛情有憧憬、幻想，甚至還有人會因為交不到另一半，覺得自己不夠好而感到自卑，有網友發現，網路上很多男生都會抱怨交不到另一半，反而在女生身上很少看到這樣的狀況，「明明都是單身，為什麼男女差別這麼大，是因為女生不擅長表達嗎？」

原PO在PTT發文，在網路上很多單身者會用「魯蛇」自稱自己，抱怨交不到另一半，或是反過來貶低異性，「不過好像都是男生比較多」；從現實社會中來看，也有很多外表條件平凡的女生，但是卻不會抱怨交不到男友，「是因為女生比較不擅於表達自己對異性的渴望嗎？或是女生對異性本來就比較沒想法？」

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▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

▲有網友指出，女生只會抱怨遇到渣男。（圖／翻攝unsplash）

網友們紛紛留言表示，「女生銷不出去大多自知原因在哪」、「因為普遍來說，女生比男生有經營生活的習慣」、「男生女生要脫單難度差很多欸」、「女生覺得單身也沒差，沒男人不會死，有姊妹們就好了」、「假如你是單身女，看到這些抱怨男，還不慶幸自己好險是單身？還抱啥怨啊，出去開趴了」。

也有人表示，女生只會跟閨蜜抱怨，且多半都是抱怨遇到渣男，「女生會跟朋友抱怨」、「如果你沒有看到女生抱怨，那應該是你沒認識幾個女生，抱怨找不到好男人的女生多如牛毛好嗎」、「女生通常只會抱怨遇到渣男，但真的不會像台男一樣地圖炮」、「女生單身問題沒男生這麼嚴重，女生抱怨比較多的應該會是遇到渣男的問題，而不是交不到男友」。

也有其他人指出，「生理構造不同，兩性市場價值不同，不是說愛抱怨的男生比較多，只是單身男本來就比單身女難銷出去」、「傳出去評價不一樣，女生被講缺男人跟男生被講缺女人，聽起來就不一樣」、「女生公開抱怨找不到很掉價，最多是看到暗示自己單身」。

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