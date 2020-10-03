冠狀病毒之父看川普確診：第2波疫情兇又猛！台灣該研究國內抗體

▲賴明詔有「台灣冠狀病毒之父」之稱。（資料圖／慈濟基金會提供）



記者崔子柔／綜合報導

川普昨日宣布確診新冠肺炎後，引起全球各界震驚，中研院院士、冠狀病毒之父賴明詔就指出，國際第2波疫情反撲又凶又猛，政府除了寄望疫苗，更重要的是持續執行盛行率的研究，才能徹底了解新冠病毒的變異及台灣人民的保護力。

根據《聯合報》報導，賴明詔說，新冠病毒的RNA比其他冠狀病毒強大，正常而言龐大的RNA很難繁殖，但新冠病毒卻有自我修復錯誤的能力，從歐洲2月時流行的是D614型，過了2個月後流行的是G614型就能知道它的特殊性。

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賴明詔表示，台灣因為鎖國，沒有出現本土案例，但卻陸續出現輸出病例，顯示台灣社區有依定的風險，可能是陸續返台的民眾，或是原本就被感染的患者潛伏，近期是否慢慢傳播也完全不曉得。

賴明詔認為，萬人血清抗體檢測相當有意義，台灣不能等到疫情結束才來做抗體研究，抗疫的路還有多長誰都不知道，最後才來研究就沒有意義了。

賴明詔建議，台灣應編列預算經費研究，了解國人體內是否有中和抗體，可持續多久，以及病毒量的含量多寡等，不然每當國外說台灣有輸出案例卻都不知道原因，只能說是對方檢驗篩劑的問題，不該是這樣的。