　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冠狀病毒之父看川普確診：第2波疫情兇又猛！台灣該研究國內抗體

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020年慈濟人醫年會，中研院院士賴明詔分享如何認識新冠病毒。（圖／慈濟基金會提供）

▲賴明詔有「台灣冠狀病毒之父」之稱。（資料圖／慈濟基金會提供）

記者崔子柔／綜合報導

川普昨日宣布確診新冠肺炎後，引起全球各界震驚，中研院院士、冠狀病毒之父賴明詔就指出，國際第2波疫情反撲又凶又猛，政府除了寄望疫苗，更重要的是持續執行盛行率的研究，才能徹底了解新冠病毒的變異及台灣人民的保護力。

根據《聯合報》報導，賴明詔說，新冠病毒的RNA比其他冠狀病毒強大，正常而言龐大的RNA很難繁殖，但新冠病毒卻有自我修復錯誤的能力，從歐洲2月時流行的是D614型，過了2個月後流行的是G614型就能知道它的特殊性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴明詔表示，台灣因為鎖國，沒有出現本土案例，但卻陸續出現輸出病例，顯示台灣社區有依定的風險，可能是陸續返台的民眾，或是原本就被感染的患者潛伏，近期是否慢慢傳播也完全不曉得。

賴明詔認為，萬人血清抗體檢測相當有意義，台灣不能等到疫情結束才來做抗體研究，抗疫的路還有多長誰都不知道，最後才來研究就沒有意義了。

賴明詔建議，台灣應編列預算經費研究，了解國人體內是否有中和抗體，可持續多久，以及病毒量的含量多寡等，不然每當國外說台灣有輸出案例卻都不知道原因，只能說是對方檢驗篩劑的問題，不該是這樣的。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
她24年前早預言「川普確診」！　爆恐怖後果「失聰+腦殘疾」
快訊／川普確診16小時後再發聲！　回報最新狀況
快訊／川普發燒了！新冠確診「疲倦但有精神」　將住院治療
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮公車全新路線「飯店接駁線」　串聯7大飯店往返東大門夜市

冠狀病毒之父看川普確診：第2波疫情兇又猛！台灣該研究國內抗體

LIVE／中秋連假DAY3「國道湧北返車潮」　高公局說明最新路況

川普確診新冠肺炎　朱學恒大驚：十月大驚奇了

神預言！塔羅密碼：川普流年走戀人牌　肺及呼吸道會出問題！

情定樂成宮！甜蜜新人回娘家　400男女聯誼見證「媽祖牽紅線」

政府擬拔「人行道機車格」　騎士崩潰...直批：所以到底要停哪裡？

「夜訪女王頭」湧現大量人潮　野柳地質公園：延長開放時間

野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆　金山警分局加強交管疏導嚴陣應對

連假DAY3湧最大量北返車潮！十大壅塞路段曝　國5恐塞到半夜11點

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

只能說英文！耳傳耳猜單字大挑戰 「Success變Sex」集體崩潰：怎麼玩

花蓮公車全新路線「飯店接駁線」　串聯7大飯店往返東大門夜市

冠狀病毒之父看川普確診：第2波疫情兇又猛！台灣該研究國內抗體

LIVE／中秋連假DAY3「國道湧北返車潮」　高公局說明最新路況

川普確診新冠肺炎　朱學恒大驚：十月大驚奇了

神預言！塔羅密碼：川普流年走戀人牌　肺及呼吸道會出問題！

情定樂成宮！甜蜜新人回娘家　400男女聯誼見證「媽祖牽紅線」

政府擬拔「人行道機車格」　騎士崩潰...直批：所以到底要停哪裡？

「夜訪女王頭」湧現大量人潮　野柳地質公園：延長開放時間

野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆　金山警分局加強交管疏導嚴陣應對

連假DAY3湧最大量北返車潮！十大壅塞路段曝　國5恐塞到半夜11點

歐盟與台灣密切對話　新貿易執委：展現與台灣連結決心

饒河夜市大地主二代「逆孽奪產」　驚人身家起底！殘忍毆母收押

被隊友感染？　英超利物浦前鋒馬內確診新冠肺炎

花蓮公車全新路線「飯店接駁線」　串聯7大飯店往返東大門夜市

冠狀病毒之父看川普確診：第2波疫情兇又猛！台灣該研究國內抗體

糖尿病血糖穩定還是可能視網膜病變！　一次看懂2大治療方式

南半球女王遭逼婚…開超狂1條件「生一打給你」　爸秒嚇退：不行

捷運線兩世界／環狀線2字頭成絕響　「天龍地虎」單價差20萬

捷運線兩世界／高捷最貴站穩超2字頭　橘線最末站每坪免8萬

捷運線兩世界／全台「最Ｍ」捷運線　最貴、最便宜站價差4.5倍

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

「6÷2(2+1)」他一按計算機、手機答案打架

塔羅密碼：川普流年走戀人牌　肺及呼吸道會出問題

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

川普確診新冠　朱學恒驚：十月大驚奇了

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

更多熱門

相關新聞

即／川普16小時後再發聲！　回報自身最新狀況

即／川普16小時後再發聲！　回報自身最新狀況

美國總統川普2日確診感染新冠肺炎（COVID-19），震驚全世界。台灣時間3日清晨最新消息，川普在16小時後再度發推特，他在影片中透露自己將前往醫院接受治療，自己狀況非常好，也謝謝大家的關心。

前美政務次卿憂中國趁川普染疫打壓台灣

前美政務次卿憂中國趁川普染疫打壓台灣

川普染新冠肺炎　專家：拜登初篩陰性不代表沒事

川普染新冠肺炎　專家：拜登初篩陰性不代表沒事

拜登篩2次都陰性：希望大家知道要戴口罩了

拜登篩2次都陰性：希望大家知道要戴口罩了

即／川普確診出現「新冠病毒症狀」　將送醫治療

即／川普確診出現「新冠病毒症狀」　將送醫治療

關鍵字：

川普新冠肺炎賴明詔

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

網紅「被前夫潑汽油」燒焦身亡！生前遭家暴慘況曝

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

川普女兒伊凡卡檢測結果出爐！

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

小鬼驟逝難接受！馬國賢腹劇痛發不出聲　馬桶刷敲打浴缸救回一命

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面