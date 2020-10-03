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LIVE／中秋連假DAY3「國道湧北返車潮」　高公局說明最新路況

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▲10/3國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道管制措施。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（3）日是中秋連假第三天，國道壅塞路段包括國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等十大路段，今日將湧現最大量的北返車潮，國5北向恐從上午10點塞到晚上11點。高公局於上午7點說明路況，《ETtoday新聞雲》同步直播。

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交通部高公局表示，預估今日國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

今日交通疏導措施包括14-21時國5蘇澳至頭城交流道之北向入口高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲10/3國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲10/3國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲10/3國道交通量預測。（圖／高公局提供）

▲10/3國道交通量預測。（圖／高公局提供）

高公局預判今日壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6(如附件)；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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