龍華科大設計「安全針具、渦輪噴射引擎」　奪設計展2金3銀

▲企管系教師邱冠舜「渦輪噴射引擎用機身套件」作品，榮獲金牌榮耀。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

2020台灣創新技術博覽會甫落幕，龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘，以「安全針具」的實用性發明深獲評審青睞，榮獲金牌殊榮；龍華師生今年共推出21項發明專利作品參展，涵蓋資訊、電力、機械、生活化創意等多項專業領域發明專利，最後勇奪2金3銀1銅佳績。

王永銘的「安全針具」是透過內外管上之導軌及卡榫，當注射或取液的動作完成後，將外套管向針筒之前端推動，使外套管將注射針包覆住，並透過卡榫之榫滯留面與該導軌一側或兩側所設複數鋸齒之滯留面相抵頂，而使套管無法推退，以防止注射針之尖銳端外露，對頻繁接觸針具的醫護人員來說，可以有效避免針扎狀況發生，兼具使用上便利與安全性。

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▲龍華科大團隊參加2020台灣創新技術博覽會，獲2金3銀1銅展現研發實力。（圖／龍華科大提供）

王永銘說，這款「安全針具」專利的獨特性，在於可以應用到體積微小玻璃製疫苗針，突破其他安全針具無法擴充應用至疫苗針之限制，使疫苗針具備安全機制；並已獲得科技部109年度實務型研究專案計畫案補助，開始進行樣品生產。

王永銘強調，「安全針具」生產成本低，針具工廠只需調整針筒模具，增加外層保護套道次，即可提升針具的安全性。如能順利量產，對於國人未來施打新冠肺炎疫苗及各類疫苗接種，年需求量高達數千萬支疫苗針而言，不僅帶來可觀商機，對醫護人員更是一大福音。

企管系教授邱冠舜的「渦輪噴射引擎用機身套件」發明，是全國第一個專為大型遙控直昇機設計，用以安裝Jetcat Sph-5渦輪噴射引擎之專用機身改裝套件，增加直昇機靜態停懸及直線飛行的穩定性及剛性，以其優秀創意與結構設計，深獲評審肯定，勇奪金牌殊榮。

▲資管系教授王永銘向評審介紹「安全針具」作品的獨特性。（圖／龍華科大提供）

資管系陳佳莉團隊「以複數條碼產生具備完整資訊條碼之系統及方法」，該技術應用於門禁系統，運用分割圖形作為虛擬鑰匙儲存在用戶手機，用戶進門時透過藍芽傳輸技術，將虛擬鑰匙傳送給門禁系統進行身分驗證；機械系陳志文師生團隊的「油門控制安全裝置結構」，運用於一般機車、電動機車及電動自行車，可防止兒童隨意轉動油門手把，避免肇生意外，該2項作品都獲銀牌佳績。

▲ 龍華科大資管系王永銘，以「安全針具」發明，榮獲金牌榮耀。（圖／龍華科大提供）

龍華科大校長葛自祥表示，學校致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，並積極培養學生創新、創意能力，鼓勵師生發明創作、參與國內外競賽及展覽，近幾年獲得許多獎項，充分印證龍華科大的扎實技術與雄厚研發實力。

葛自祥強調，龍華師生藉由參賽累積經驗，觀摩優秀好手如何將創新思維與專業知能結合，提高創新才能，進而創造產品價值，不僅提升龍華學子黃金競爭力，日後必能在職場上綻放光芒，成為各領域產業不可或缺的關鍵人才。