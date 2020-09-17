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電腦鼠走迷宮引發興趣　龍華科大學生獲機器人競賽首獎

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▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲高家凱（左）在國中時看到介紹電腦鼠走迷宮影片覺得非常有趣，也因此決定要讀龍華科大。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

2020第十六屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」日前圓滿落幕，龍華科技大學囊括5項大獎。龍華科大指出，在眾多得獎名單中，以工程學院五專部電子科三年級學生高家凱表現最為搶眼，奪得高中職（五專）組「古典電腦鼠走迷宮」第一名佳績，不僅是高中高職組中唯一完賽的選手，也是該項目唯一獲獎者。

高家凱表示，當初在國中時曾看到介紹電腦鼠走迷宮的影片，覺得非常有趣，也因此決定要讀龍華科大，三年前順利進入五專部電子科就讀，經由系上老師介紹，進入蘇景暉老師的實驗室，也是在專一寒假時參加了2019輪型機器人研習營，展開學習之路。

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龍華科大提到，在蘇景暉、李齊雄、蘇聖煌老師的指導下，高家凱從無到有，逐步瞭解整個電腦鼠的架構、原理、電路與程式設計，一步步把電腦鼠做了出來。他認為電子系擁有絕佳設備與師資，再加上對電腦鼠有興趣的自我學習，遇到問題主動查找的資料，都成了有趣的過程，也讓整個五專生活多彩多姿。他並和同學組隊參加去年電腦鼠競賽，初試啼聲即獲得高中職組「古典電腦鼠走迷宮」第四名好成績。

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲在蘇景暉、李齊雄、蘇聖煌老師指導下，高家凱逐步瞭解整個電腦鼠架構、原理、電路與程式設計，一步步把電腦鼠做出來。（圖／龍華科大提供）

高家凱也說，學習過程中發現仍有很多不足的地方，以後還要繼續跟老師與學長好好學習，才能百尺竿頭，更進一步。也透過這次的經驗，讓視野更廣闊，提升自我自信心。非常感謝蘇景暉、李齊雄與蘇聖煌老師的指導及電子系豐富的軟硬體設備資源，當初選擇龍華五專部電子科是正確的決定。

龍華科大校長葛自祥表示，電腦鼠競賽是最能體現技職體系「務實致用」精神的賽事，參賽者必須運用所學專業，實際動手製作比賽所需的智慧輪型機器人，將學用緊密結合，並藉由競賽激發熱情，進而精益求精。

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華科大五專部電子科高家凱，勇奪「古典電腦鼠走迷宮」高中職組第一名。（圖／龍華科大提供）

葛自祥並指出，龍華科大效法美國歐林學院精神，開設智慧機器人、物聯網、影視製作與行銷，以及智慧商務4個PBL問題導向學習跨領域專班，培養學子跨領域學習、問題解決及創新能力。近年來，該校在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，帶動北台灣高中職學生對於智慧機器人學習與應用風氣，以加速培育未來機器人時代相關實務能力人才。
 

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