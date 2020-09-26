「引擎冒煙、廁所前昏倒」都來找　台東警趕攤救援民眾揪感心

▲▼女駕駛因車輛水箱缺水故障停路旁待援，員警適時伸援手幫忙加水。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東地形狹長，縱谷地區道路上也常常發生行車及行人意外，就在日前有民衆駕車因水箱缺水導致「引擎蓋冒煙」，又有民衆因不堪天氣炎熱「昏倒在廁所前」，2起意外都靠鹿野分駐所員警熱心救援而化險為夷，獲得民眾肯定讚許，令人「揪感心ㄟ」！

近日高溫，不僅曬的人頭昏眼花，連車都喊渴！日前鹿野分駐所接獲勤務指揮中心通報稱「有一部車停放在路邊，引擎蓋內還直冒煙，請派員前往察看」，員警接獲通報後隨即趕往現場，車主驚慌地站在路旁，員警安撫其情緒後打開引擎蓋，原來是水箱水用罄導致，待車輛引擎冷卻後，員警向鄰近的五金行借水桶裝水，替水箱補滿水後，讓她安全上路，臨走前員警還溫馨提醒，務必到保養廠確認車輛是否有其他部分受損，以維護行車安全。

▲▼男子受不了炎熱在公廁前昏倒，員警獲報協助送醫。

另於晚間接獲民眾報稱「有人昏倒在公廁前，請派員前來處理」，員警獲報後立即趕往，並通知消防隊派員前來救護，抵達現場後見一中年男子全身虛弱倒臥在地上，經消防救護人員檢視後，疑似中暑有熱衰竭現象，立即以擔架抬離送醫診療，所幸經診療後並無大礙。

關山警察分局表示，「民眾的小事、警察的大事」，上述兩件熱忱為民服務事件，都深獲民眾肯定與稱讚，員警的「用心」實在令人「感心」！

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