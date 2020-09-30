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嘉義市大同國小廁所重建...藝術家共同設計　遇見另類美術館

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▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小為改善該校廁所長年因設施老舊、通風不良、採光不佳等問題，積極向教育部爭取老舊廁所整建計畫經費，將廁所打造成另類美術館，30日舉行完工啟用記者會。黃敏惠市長親臨主持揭幕啟用儀式，教育處處長林立生、藝術家蒲浩明、蒲浩志、歐志成及多位議員、里長、校長等貴賓到場祝賀，該校也贈送自製的貓頭鷹鑰匙圈聊表謝意。

▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）
市長黃敏惠表示，大同國小是全市唯一設有美術班的小學，藝文特色一直是學校的最大亮點；而藝術氛圍濃厚的校園環境，也在各校中獨樹一格。今天看到大同國小能結合校內外的藝術能量，將老舊且通風不良的廁所融入美學，讓台灣知名藝術家的創作能重現在藝術牆上，變身為美輪美奐、充滿藝術與童趣對話的另類美術館，讓上廁所成為一種美感洗禮的過程，真的讓人眼睛為之一亮。

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學校還結合市定課程，讓我們在一樓廁所還可以看到陳澄波藝術家的嘉義公園再現，真的很有意義！「有熱情才是溫柔、有勇氣才能自由、有慈悲才能化解冤仇、有藝術才能贏得千秋」，所以藝術是很重要的，希望讓孩子時時是課程、處處是課程，哪怕在廁所裡面，都可以成為上課、學習最好的園地。

▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大同國小廁所翻修融入師生美學。（圖／記者翁伊森翻攝）

「謝謝所有藝術家、校長及老師的用心」教育處處長林立生也對學校透過改建廁所體現環境美學的創意與用心，給予肯定！蒞臨記者會的藝術家蒲浩明及蒲浩志，對於學校能用心翻轉廁所的意象，融入嘉義在地藝術家的創作，讓藝術種子深植校園中，非常感動！藝術牆創作者之一的藝術家歐志成也表示，對於能夠參與廁所美學工程的規劃與施作，他秉持向大師致敬的心情來再現大師作品，深感與有榮焉！

大同國小校長盧淑娟表示，學校禮運樓東側廁所老舊、陰暗且通風不良，時常會有異味，讓師生對於上廁所視為畏途。因此學校向教育部申請廁所整建計畫，獲核定補助經費591萬元整，打破傳統制式廁所的框架，透過師生對話，將師生需求及建議納入改建計畫中，突顯以藝術為主軸課程的特色，我們也特別成立校內老舊廁所整建工程美學推動小組，邀集校內美術專長教師，以及駐校藝術家歐志成、彭志煌等人，共同設計各樓層入口意象，以及廁所內部空間的美化。

大同國小整建後的廁所，可謂顛覆一般人對傳統廁所的刻板印象，且是由該校美術團隊及駐校藝術家共同策劃，並由親師生及藝術家共同參與完成。而向陳澄波、幾米、林玉山、黃土水及顏水龍等國內知名藝術大師致敬的雕塑與彩繪作品，更是意義非凡，也開創了廁所空間美學新的里程碑。

該校禮運樓一至五樓女廁入口旁的藝術牆，各有特色。一樓 「野鶴悠游辨天池」，結合望向山林戶外美術館的市定課程概念，以陳澄波知名畫作「嘉義公園」為原型。創作者-藝術家歐志成，師承本圖原著陳澄波藝術家外孫蒲浩明，秉持向大師致敬的精神，以高超細膩的馬賽克剪黏藝術，呈現原畫作的油畫質感與寧謐悠閒氛圍，別具意義！二樓「月光下的童話」，由該校美術教師蕭嘉木在立體鍛鐵造型上，以高彩度漆料創作出大同學生與該校吉祥物貓頭鷹的夜空對話，體現知名藝術家幾米充滿童趣、溫暖與智慧的一貫風格。

三樓「鹿鳴蓮池喜相逢」，以享譽國際的嘉義在地藝術家林玉山的兩幅知名畫作-寓意祥瑞吉兆的鹿苑長春圖，以及國寶級畫作的蓮池圖為基底，輸出於立體三角鋼板上，讓作品呈現3D立體效果，憑添山水有相逢的觀賞樂趣。四樓「牧童情牽水牛行」，以台灣本土藝術家黃土水的經典鉅作、也是台灣近代第一件國寶的「水牛群像」大型雕塑，是本幅作品的發想原型。

該校美術教師蔡秉勳以陶土半浮雕搭配壓克力顏料創作，力求傳遞原作呈現的台灣傳統農村閒逸景象，並突顯牧童與水牛之間相互依存的真摯情感。五樓「向陽花開見歡顏」，以台灣馬賽克鑲嵌壁畫始祖-顏水龍的向日葵馬賽克作品發想，由藝術家歐志成以馬賽克拼貼媒材，用「再現」的方式詮釋原作，展現與大師時空對話的冀望，聊表孺慕崇敬的情懷。各樓層的藝術牆作品解說牌結合科技，由該校老師指導學生錄製作品說明並以QRcord連結，設置於藝術牆旁，方便使用者易於瞭解作品之意涵。記者會上，該校學生還將以國、台、客、英、日等多國語言介紹這五幅作品，展現該校在國際教育的推展成效。

▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大同國小廁所翻修。（圖／記者翁伊森翻攝）

 

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