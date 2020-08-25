日月潭蜜蜂亂入客運！司機手一揮「失控撞倒店員」　只給200元包壓驚

記者白珈陽／南投報導

一輛南投客運於18日自日月潭車站發車欲往埔里，未料才出站沒多久，就撞上路旁的腳踏車店並波及一名店員，而罪魁禍首竟是一隻小蜜蜂！原來客運司機為了驅趕從車門竄入的蜜蜂，拿起帽子揮舞，卻不慎導致方向盤失控，客運因此擦撞店家，而店員被撞倒在地，造成右胸、右小腿等處挫傷，司機則嚇得馬上停車、連連致歉。南投客運表示，事後已2度派員關心，對於財損、人員受傷部分絕對負責到底。

▲南投客運司機拿起帽子驅趕蜜蜂，不慎擦撞腳踏車店。（圖／記者白珈陽翻攝）

南投客運表示，當時司機停靠水社站讓乘客上車，有一隻蜜蜂疑趁著車門敞開之際飛入車內，就飛在司機四周，狀似要攻擊司機，司機欲拿鴨舌帽揮舞趕走蜜蜂，方向盤沒抓穩，因此釀成事故。

不過，有該名店員家屬PO文指出，事故中遭波及的魏姓店員（22歲）右胸、右小腿及髖部有擦挫傷，導致2天無法工作，抱傷回到工作崗位後肇事司機卻不聞不問，直至24日才去找受害者，僅說保險公司會處理，並包了200元紅包，要讓傷者壓壓驚。只不過，家屬認為該名司機處理方式沒有誠意，暗諷這紅包為「超級大紅包」。

▲南投客運司機拿起帽子驅趕蜜蜂，不慎擦撞腳踏車店，一名店員遭到波及。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，南投客運表示，對攤位受損及店員受傷十分抱歉，事後已2度派員關心，也已請保險公司儘速處理，絕對會負責到底。

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