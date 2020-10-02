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夫疑刪對話紀錄！人妻怒爬車頂「狂跳嘶吼」…網傻：當跳跳床？　

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記者陳羿妏／綜合報導

台南市北區公園南路昨（1日）晚間一名人妻疑似不滿丈夫刪手機對話紀錄，當街爆走，直接將轎車當作「跳跳床」，邊跳邊氣憤大吼，嚇壞一旁民眾，而其丈夫也因無法攔阻，只好趕緊報警。孰料，警方到場後想勸阻，人妻更是歇斯底里狂吼「去死啦」，直到人妻自己下車，員警才將她強制送醫，而「跳跳床」影片曝光後，也引起網友熱烈討論。

▲▼台南人妻不滿丈夫刪紀錄，當街爬上車頂狂跳。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－台南最大社」）

▲一名人妻疑不滿丈夫刪紀錄，在台南當街爬上車頂狂跳。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－台南最大社」，下同）

一名網友於臉書「台南爆料公社－台南最大社」PO出三段跳跳床影片，寫下「中秋節警察辛苦了」；而從畫面中可以看到，這名人妻相當激動，當街踩著丈夫車輛，從擋風玻璃一路走上車頂，將車輛直接當作「跳跳床」踩壓，還徒手拍打板金車頂，面對員警在旁勸阻，她不斷吼著「你們不要再跟他交代啦，他為什麼要刪紀錄」，下秒將手中的白色手提包猛甩在地，最後人妻終於下車，當場遭員警抓住，但情緒仍然失控，甚至坐在地板上喊著「放開我」、「去死」，這樣大鬧的場面，也嚇壞不少路過民眾。

▲▼台南人妻不滿丈夫刪紀錄，當街爬上車頂狂跳。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－台南最大社」）

影片曝光後，網友紛紛表示，「她怎麼了」、「喝多了」、「可能本來高高興興要出門烤肉！結果被放鴿子了吧！」「沒有人約烤肉是嗎？」「健身環大冒險」、「當跳跳床嗎順便試一下板金夠不夠勇」、「所以她當馬力歐在玩嗎？」、「WTF車是無辜的」。

事後，警方將女子強制送醫，無人受傷，而經初步了解，人妻疑似不滿丈夫刪掉手機紀錄，才會釀成糾紛導火線，所幸雙方情緒緩和後，整場鬧劇才順利落幕。

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