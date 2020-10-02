汽車違停被拖…他騎摩托猛追！下秒失控「爬吊桿」肉身阻攔

▲陳男4月間將愛車停在紅線上遭拖吊，他發現後趕緊騎機車追趕，試圖阻擋拖吊車前進。（示意圖，非當事車輛／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子4月26日上午將自家車輛停在高雄忠孝國小側門附近，由於該處繪有紅線，警方巡邏時撞見便依法將其取締拖吊。而陳男一發現愛車被拖，嚇得趕緊騎機車擋在拖吊車前方，甚至還為此與員警發生拉扯，當場被壓制送辦。高雄地院審結依妨害公務判處他拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。

據判決，64歲的陳男4月26日將自家車輛停在高雄市忠孝國小側門口、繪有有紅線的道路旁，該區員警上午9時42分巡邏經過此地時發現違規，遂將該車進行拖吊並移往車輛保管場。

陳男一發現愛車被拖吊，嚇得立馬騎上機車衝去阻擋拖吊車，過程中除了不斷敲打拖吊車右車門外，還要求車內員警開立舉發單即可，不要把車拖走，且當員警好言勸阻要他別妨害公務時，他竟再度失控，直接跳上拖車爬上吊桿。

高雄地院審理時，陳男矢口否認有任何妨害公務的舉動，辯稱案發當天兩部拖吊車是停在路旁紅線上，裡面沒有司機，沒有執行公務，只有一部裡面有警員，至於自己會爬上拖吊車，僅是一時情緒高漲的舉動。法官則認為，陳男不聽勸阻強行爬上拖吊車就算了，甚至還與員警發生拉扯，以強暴方式妨害公務進行，審結依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►經常做夢被摸…他驚醒見「弟弟外翻」嚇傻！電眼夜攝揪真相

►變態直排輪教練！帶7男童拍裸照打飛機 求交保被打臉：沒性伴侶

►已婚警帶女出國「返台直奔摩鐵」 妻心累：他還家暴...求償200萬