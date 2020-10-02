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190萬購28年桃園老屋！4年後壁面「突狂剝落」…他崩潰：是海砂屋

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▲市場二、三樓被列為海砂屋危樓，到處斑駁龜裂。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子花190萬買28年老屋，4年後才發現是海砂屋，氣得提告求償。 （資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者陳羿妏／桃園報導

張姓男子2014年花190萬元購入寇姓女子自住的28年老屋，2018年要委請搬家公司搬運物品時，卻發現該屋樑住壁面突然大規模剝落，經檢測後「房屋氯離子過高」，才發現自己買到「海砂屋」，怒向寇女求償修繕費176萬7762元。對此，日前桃園地院審理後，判寇女賠張男176萬7762元，可上訴。

判決指出，張男2014年以190萬元購入寇女位於桃園的老屋，怎料，2018年他委請搬家公司搬運物品入屋，過程中物品不慎碰觸房屋樑柱，造成樑住壁面大規模剝落，事後請材料實驗室人員前來進行「氯離子含量測試」，才發現走道處樑位、柱位及房間處樑位之氯離子含量「每立方公尺平均值分別為0.773kg 、0.725kg 、0.823kg ，均高於國家標準CNS3090規定0.15－0.6kg」，也就是所謂的海砂屋，並請桃園市結構工程技師公會鑑定，結果也認定該屋的氯離子含量已影響結構安全、不適合居住，修繕費為176萬7762元，讓他決定向寇女提告求償。

寇女則稱，她於1976年購買這間房屋自住，居住期間未曾聽聞社區建物有氯離子含量過高的情形，交屋前並未重新粉刷，當時以現況交屋時，房屋並無出現異狀，張男主張之事應為無責，而她還反過來指責，是張男當時未履行「從速檢查」的義務，過了四年才通知她房屋有瑕疵，整起事件應視為「張男承認所受領之房屋，具原約定品質」，不應向她求償。

對此，法官根據合約規定「乙方（出賣人）保證本買賣標的物於交屋前無存在物之瑕疵（例：傾斜、龜裂等影響結構安全或滲漏水、海砂屋、輻射屋…等瑕疵）如有上述情事，除本契約另有約定外，乙方應負瑕疵擔保責任」，以及房屋鑑定結果顯示「標的物結構多有裂縫、油漆剝落、鋼筋鏽蝕、混凝土保護層脫落、磁磚膨拱、破裂」，確認該屋目前不適合居住，寇女確實有責賠償，審酌後判寇女賠張男176萬7762元，全案仍可上訴。

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