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反制中國！前北約秘書長籲歐盟強化「對台關係」

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▲▼前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林1日專電

前北大西洋公約組織秘書長拉斯穆森在歐盟高峰會前夕指出，中國對外頻頻展示攻擊性，呼籲歐盟國家用強化對台關係的方式來反制。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理和北大西洋公約組織（NATO）秘書長，卸任後創辦非政府組織民主聯盟（Alliance of Democracies），今年6月主辦哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）時曾邀總統蔡英文演講。

拉斯穆森在德國「時代週報」（Die Zeit）網站撰文表示，從中國威脅捷克參院議長訪台將「付出深重代價」、逮捕香港民主派人士黃之鋒等作為來看，北京領導人的全球野心展露無遺，不在乎外界的批評。

他指出，中國對外頻頻展現的攻擊性讓歐盟國家領導人剩下兩種選擇，要不就是接受中國掏空香港法治和霸凌台灣，要不就是與台灣展開建設性的合作。

拉斯穆森認為，歐盟的「一個中國」模式並不排除公開支持民主台灣，讓台灣的聲音在國際上被聽見。歐盟如果真的想在地緣政治扮演一定角色，對台關係不能再像過去一樣那麼被動和低調。

拉斯穆森建議，歐盟可用3種具體措施支持台灣，首先是重新啟動與台灣的雙邊投資協定（BIA）。歐盟原本以為能與中國先簽，但由於中國拒絕承諾改革，目前談判進度停滯，讓主談的歐盟與德國官員感到沮喪。

其次是在即將舉行的世界衛生組織（WHO）大會支持台灣以觀察員身分出席，最後是與台灣等印太地區民主國家組織非正式的集團。

拉斯穆森指出，歐盟近年強化與日本、越南、新加坡、澳洲和紐西蘭的政經關係，法國和德國最近也發展出自己的印太戰略，現在是歐洲與台灣等印太民主國家在透明、法治等價值基礎上合作的時機。

至於歐盟強化對台關係恐招致北京報復，拉斯穆森認為，不論中國領導人如何威脅、施壓、懲罰和假裝憤怒，關鍵在於歐洲是否站在同一陣線，不被分化，畢竟北京開新戰場同時與美歐進行貿易戰的可能性不高。

歐盟27國元首今天起在布魯塞爾舉行高峰會，歐盟與白俄羅斯、俄羅斯、土耳其和中國的關係是這次峰會外交事項討論的焦點。

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