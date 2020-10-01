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社會 社會焦點 保障人權

獨／險遭路殺女騎士身影曝！目擊者還原現場　惡司機嗆：我看妳很久了

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記者陳韻如／桃園報導

高雄日前才發生一起貨車惡意逼車事件，沒想到桃園平鎮1日凌晨又發生一起類似案！一名貨車駕駛疑似不滿機車女騎士行駛在內車道，竟模仿起高雄貨車，從女騎士右側超車，碰撞女騎士，導致女騎士當場倒地。對此，女騎士友人現身說明當時情況，痛批對方一句道歉也沒有，「真的太扯！」

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，車尾掃到後方女騎士當場摔車。（圖／當事人提供）

▲陳女平時騎車的帥氣模樣。（圖／當事人提供）

平鎮警分局指出，1日凌晨1時23分許，26歲陳姓女子騎稱150cc輕型檔車「小阿魯」行經平鎮區中豐路山頂段531號前，從龍潭往平鎮方向行駛，前方由65歲謝姓男子駕駛小貨車，從外側車道轉換車道至內側時，疑似變換車道不當，車尾掃到後方陳姓女騎士車頭，導致陳女當場重心不穩摔車。

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，導致後方女騎士被掃到當場摔車，引發網友質疑小貨車惡意逼車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳女遭到惡意逼車倒地，機車毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，陳女立即被送醫治療，所幸僅右手、腳擦傷，並無生命危險，警方為肇事小貨車謝姓駕駛與陳姓女騎士都進行酒測，雙方酒測值為零，警方到場處理後發現，該路段內側車道並未設有禁行機車標示，所有雙方均有路權，後續已針對該事故著手調查並釐清，亦告知訴訟權益。

不過行車紀錄器畫面事後曝光，事發當時路上人車並不多，但貨車卻突然加速衝上前，接著如同複製高雄水產行貨車動作般，直接向左變換車道，車尾當場與陳女發生碰撞，造成陳女重心不穩倒地。

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，車尾掃到後方女騎士當場摔車。（圖／翻攝自臉書《輕檔車俱樂部》）

▲所幸陳女車禍後僅受到輕傷，目前正在休養中。（圖／翻攝自臉書《輕檔車俱樂部》）

對此，陳女的黃姓友人事後現身表示，當時貨車駕駛下車後，還不斷對著陳女飆罵三字經，甚至嗆聲，「你一直在騎內線道，我看很久了，你自己一直在偏，我被擋住欸」等語，讓在場的人相當傻眼，且事後駕駛不但沒有陪同到醫院就醫，更不覺得自己有錯，一句道歉也沒有，所幸陳女僅受到輕傷，也讓黃男直呼，「還好配戴全罩安全帽，保護頭部了，否則一個女生被這樣撞擊…」事後更忍不住怒批，「真的太扯了」。

這起事件事後在網路上曝光，再度惹怒不少網友，紛紛留言痛批，「他肯定沒看過水產車事件，看來不去包他，他不懂得甚麼叫尊重」、「只是想好好的騎個車好難」、「騎在內線上就要被撞，這是什麼道理」。

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