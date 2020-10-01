3小時7200元！出租女友只能「牽手、摸頭」　18歲男凍未條下場慘了

▲陳男出租女友，卻違反規定猥褻對方，遭判刑6個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者陳韻如／台北報導

剛滿18歲的陳姓男大生情竇初開，急著想交女友，於是上網出租女友，但卻將對方帶到公園暗處猥褻，讓女子嚇得崩潰，立刻報警求助。台北地院審理後，依強制猥褻罪判他6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書指出，陳男2019年剛滿18歲時，透過LINE跟仲介聯繫，詢問出租女友服務，並約定好以3小時7200元的代價出租女友，且在出遊的過程中只能牽手、摸頭及擁抱等。

到了約定日當天，陳男與出租女友相約台北車站，並且到速食店用餐後，到了大安森林公園散步，但沒想到他卻開口恐嚇稱，「我想把你帶回家，我會綁架你」等語，隨後就將人帶到公園暗處撫摸大腿、鼠蹊部，甚至還翻開對方衣領看胸部，嚇得出租女友花容失色，脫身後立刻報警處理。

法官審理時，陳男坦承犯行，而法官認為他為了滿足一己私慾，竟不顧女子反對猥褻得逞，侵害了對方的身體自主權，於是依強制猥褻罪嫌判處他6個月徒刑，得易科罰金18萬元。全案可上訴。

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