2020日本優良設計獎揭曉　這支牙膏代表台灣獲選Best 100

▲歐萊德綠色牙膏獲2020日本優良設計獎。（圖／歐萊德提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

日本優良設計獎Good Design Award名列全球四大設計獎，今年吸引世界近5000件設計參賽，綠色美妝品牌歐萊德以革命性的綠色牙膏顛覆百年傳統配方，脫穎而出獲選Good Design Best 100。

歐萊德創立於2002年，該品牌多以綠色友善為出發點。今年Good Design Award評審認為，「歐萊德從無化學物質的零碳包裝，到產品循環的項目，再到員工敬業度，所有人的目標都是在提出一種對人和地球皆友好的綠色生活方式。這是每個人都在想實現，卻非常困難。但歐萊德誠懇且優美地實現了它。這是世界上獨一無二的公司設計事例。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這次獲獎的綠色牙膏，歐萊德說明，工業革命後的一百多年來，牙膏作為人類每日生活所需，卻未與時俱進，仍然使用許多連化妝品都不再添加的高風險原料，歐萊德創辦人葛望平在往來多國的旅途中，觀察到這微小卻驚人的發現，啟發團隊費時三年研發，顛覆性地排除牙膏六大高風險物質，例如作為傳統研磨劑的二氧化矽是常見的玻璃原料，除了硬度高可能損害牙齒，更因不溶於水，流入河川後影響生態。

歐萊德也提到，源木牙膏獲得美國農業部USDA Biobased 100%永續認證，證實配方全非石化來源。更以永續樹木粉末取代傳統研磨劑，溫柔清潔且可完全分解，並含有30億個優質綠藻細胞，將口腔清潔用品升級為食品級的保養品，製作過程堅持以綠色設計來達成「零碳就是零環境衝擊」的品牌呼籲，從綠能源生產到銷售，全方位革新一舉獲得Good Design Best 100大獎肯定。



