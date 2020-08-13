　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衣服一起洗被嫌髒！婆婆卻「狂用她牙膏」　網正反戰：直接送她

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲女網友發文問牙膏是否一起使用，網友反應兩極。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友發文問，是否接受一起使用牙膏，網友反應兩極。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

同住一個屋簷下，時常需要互相磨合彼此的生活模式，尤其衛生習慣不同所產生的嫌隙。一名女網友抱怨婚後和婆婆同住，婆婆要求不能用她的東西，但卻發現自己的牙膏被對方偷用，讓她感到很舒服，甚至懷疑自己是不是太龜毛了。

女網友在Dcard發文表示，和婆婆同住後浴室只有一間，由於曾經被嫌盥洗雜物太多，因此她只在浴室放了牙刷、牙膏和漱口杯，剩下的盥洗用具則放在提籃，洗澡時才會提進去，其他的則是婆婆的瓶瓶罐罐和雜物。

請繼續往下閱讀...

她表示，平常彼此習慣不同東西都不會互相參雜使用，甚至採買也都是分開進行，像是她喜歡買特價打折品，婆婆則喜歡購買直銷商品居多。有次婆婆買了德國抗敏感牙膏，還特地叫大家不准用，就連一起洗衣服也會被婆婆嫌棄很髒。

近日她好奇的買了某日本品牌原產的牙膏回來，結果2個月前先生突然詢問牙膏哪裡買的，因為「婆婆覺得好用」，讓她非常傻眼，怪不得她覺得牙膏用得特別快，認為這樣的行為非常不舒服，因為婆婆有些衛生習慣讓她不是很認同，所以對使用同一條牙膏有些疙瘩。

對於這種狀況，有不少網友留言表示，「牙膏還好吧？」「那就買2條啊！」「太小題大作了吧」，但也有網友認為「會觸碰到口的我都不能接受」「一想到間接性的碰觸，真的會起雞皮疙瘩」。甚至有網友認為「連一起吃飯我也都有點障礙，好險沒住一起」，在網路上引發網友們的熱烈討論。
 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25歲後陷入「職場3循環」！新鮮人夢想全敗給現實：錢真的太香

租屋處「必換2私物」　她一摸崩潰：噁黑黏垢！過來人急曝...門鎖最該換

白皙妹甜邀喝茶　男友專業殺價「詐騙秒吃癟」！內行驚見對話：快放生

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

「和平分手」的前任寄喜帖！他9成機率會參加　網搖頭：浪費錢

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

SBL／九太後場雙核心成形　于煥亞新賽季回2號老本行

「60公尺山林滑水道」實景圖來了！40元起瘋玩北市雙樂園

汪小菲突曬大S舊照：那麼美的徐熙媛　評10年婚「完美和完整不是一回事」秒刪

看到男人就露ㄋㄟㄋㄟ！　豪放汪見媽卻「秒變臉翻白眼」她看傻

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

7號颱「無花果」生成機率曝！

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

水上樂園噁男拉扯比基尼！「犯罪過程」全都錄

陳清景疑洩天機撞車重傷　命學專家：不幸的巧合

更多熱門

相關新聞

旅館浴缸水龍頭挖小洞！真相曝：不是針孔

旅館浴缸水龍頭挖小洞！真相曝：不是針孔

在外面過夜，許多人都會先檢查一遍房間有沒有異狀。一名女網友就在《Dcard》發文求助「請問這算是針孔攝影機嗎？」說她非常臨時地訂了一間旅館，要洗澡時在水龍頭上看到一個奇怪的小洞，不確定是不是針孔，就算回到家後，還是覺得心有餘悸。貼文一出，就有裝修大叔回文，曝光小洞的真相。

女友眼神狂飄真相曝光！痴情男崩潰哭喊

女友眼神狂飄真相曝光！痴情男崩潰哭喊

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

26萬YouTuber遭駭！3年頻道心血成泡影

26萬YouTuber遭駭！3年頻道心血成泡影

妹子外宿養成好習慣　5點分享引共鳴

妹子外宿養成好習慣　5點分享引共鳴

關鍵字：

牙膏婆媳大戰Dcard

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面