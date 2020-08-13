衣服一起洗被嫌髒！婆婆卻「狂用她牙膏」　網正反戰：直接送她

▲女網友發文問，是否接受一起使用牙膏，網友反應兩極。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

同住一個屋簷下，時常需要互相磨合彼此的生活模式，尤其衛生習慣不同所產生的嫌隙。一名女網友抱怨婚後和婆婆同住，婆婆要求不能用她的東西，但卻發現自己的牙膏被對方偷用，讓她感到很舒服，甚至懷疑自己是不是太龜毛了。

女網友在Dcard發文表示，和婆婆同住後浴室只有一間，由於曾經被嫌盥洗雜物太多，因此她只在浴室放了牙刷、牙膏和漱口杯，剩下的盥洗用具則放在提籃，洗澡時才會提進去，其他的則是婆婆的瓶瓶罐罐和雜物。

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她表示，平常彼此習慣不同東西都不會互相參雜使用，甚至採買也都是分開進行，像是她喜歡買特價打折品，婆婆則喜歡購買直銷商品居多。有次婆婆買了德國抗敏感牙膏，還特地叫大家不准用，就連一起洗衣服也會被婆婆嫌棄很髒。

近日她好奇的買了某日本品牌原產的牙膏回來，結果2個月前先生突然詢問牙膏哪裡買的，因為「婆婆覺得好用」，讓她非常傻眼，怪不得她覺得牙膏用得特別快，認為這樣的行為非常不舒服，因為婆婆有些衛生習慣讓她不是很認同，所以對使用同一條牙膏有些疙瘩。

對於這種狀況，有不少網友留言表示，「牙膏還好吧？」「那就買2條啊！」「太小題大作了吧」，但也有網友認為「會觸碰到口的我都不能接受」「一想到間接性的碰觸，真的會起雞皮疙瘩」。甚至有網友認為「連一起吃飯我也都有點障礙，好險沒住一起」，在網路上引發網友們的熱烈討論。

