12港人被拘留！深圳檢方以「涉嫌偷越邊境罪」宣布：批准逮捕

▲12名香港人偷渡被深圳海警截獲。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

12名香港人上個月底試圖偷渡，但被深圳海警截獲，暫時被拘留。對此，深圳市人民檢察院今（30）日宣布，以涉嫌「偷越邊境罪」批准逮捕李男等10人，以涉嫌「組織他人偷越邊境罪」批准逮捕鄧男等2人。目前，案件仍進一步偵查中。

《新華社》日前也發評論稱，這12人犯罪事實確鑿，「在內地管轄水域被查獲，理應依照內地相關法院管轄和處理」，加上陸港沒有移交逃犯的法律機制，所以大陸有權按自己的法規進行拘押。

另外，香港警務處先前也發通報稱，接獲廣東省公安廳回覆12名遭深圳警方扣押港人的案件細節，指當事人登船前已向偷渡集團繳付資金，警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查。

通報稱，廣東海警局於8月23日上午9時許，在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警人員登船後發現12名港人，有關人士涉嫌犯下「偷越國（邊）境罪」被依法拘捕。

經初步調查後，深圳市公安局鹽田分局依法對這12人採取「刑事拘留」措施以作深入調查。通報表示，經調查發現，這12人於8月23日上午約7時許在香港新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名當事人負責開船，計劃經中國大陸海域逃到台灣，「以逃避在港涉案的刑責」。

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