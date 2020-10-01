好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工　網跪：太強大

▲好市多快速結帳技巧。（示意圖／記者黃可昀攝）



記者黃可昀／綜合報導

美式賣場好市多（costco）台中店昨（30日）是福利金到期最後一天，廣大人潮湧入賣場裡購物，中秋四天連假也有可能出現購物潮，因為很多人會去買烤肉的食材。一名內行人就分享了他研發的「快速結帳攻略」，掌握2個重點就能大大節省排隊時間，「還有一個最大的好處，就是不會讓你的小朋友（鈔票）莫名其妙離家出走。」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，台中店近兩年就連非假日也人山人海，車子進場要排隊、人進場要排隊、結帳也要排隊，出門一趟一半以上的時間都在等，「常常排隊的隊伍都排到冷藏冰箱那裡」。

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▲騎機車可以省很多時間。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



於是他漸漸整理出2個技巧，從原本的開車改成騎機車，「其實機車也是很能載的」，重點能省下很多排隊入場的時間；結帳部分他也有一招撇步，左右肩膀各揹一個保冷袋，「進賣場不要推車，如此可以在賣場內迅速移動」，要買的東西直接塞進袋子裡，不用和旁邊人擠人，結帳時也可以快速擠到前面，「台中店的收銀櫃檯中間有兩線會被保健食品擋住，所以推車要結帳的人很難往前排，這時候就是自備購物袋的人的福利了。」

他後來都依照這套攻略，無論人潮再多都能1個半小時內採買完畢，並且開心地騎著機車回家，而且自備購物袋的最大好處是「省錢」，如果買太多東西袋子會裝不下，自己也會提不動，不知不覺就會減少購物量，避免衝動買下不必要的東西。

攻略曝光後超過5000人朝聖按讚，紛紛留言「我和老公也是用購物袋這招，超讚的 ，結帳速度快很多」、「好市多不考慮談談看金發財嗎」、「機車設計是重點，金發財本就是設計載貨的」、「超認同，騎機車去不用排隊進停車場，而且真的不敢亂亂買」、「太強大」、「不推推車就可以排中間的收銀，因為中間的收銀的確人比較少。」