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男狂偷「40個賓士車標」：想打個銀手鐲！　悽慘下場曝光

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（圖／翻攝都市快報）

▲男子表示自己偷車立標只是想打個銀手鐲。（圖／翻攝都市快報，下同）

圖文／CTWANT

浙江義烏市公安局福田派出所陸續接到多名車主報案，稱自己的賓士車立標被盜，民警隨即展開調查，透過監視器鎖定了一名男子，最後成功將他抓獲，且在他的租屋處床鋪下搜到40多個賓士車立標，而男子表示自己偷車立標只是想打個銀手鐲，令民警聽了啼笑皆非。

綜合陸媒報導，9月25日，義烏市公安局福田派出所連續接到多名車主報案，稱自己的賓士車立標被盜，辦案民警意識到這可能是同一夥人作案，於是展開調查。調閱案發地點附近監視器，鎖定了一名身著黑衣戴藍色口罩男子，他騎著單車路過目標車輛，騎行一圈後下車，步行至目標車輛前方立標位置，利用隨身攜帶的老虎鉗，盜取了數十輛輛賓士車車標，且在許多地方都使用相同手法盜取車標。

男「狂偷40個賓士車標」：想打個銀手鐲！　悽慘下場曝光

警通過分析研判，找出了嫌疑男子的落腳點，並於9月27日在諸暨市公安局的協助下，成功將其在落腳的出租屋內抓獲，並在他的床鋪下查獲40多個賓士車立標，作案工具也在其汽車手套箱裡找到。

據了解，嫌犯顧姓男子是安徽人，他以為賓士車標是銀製的，因此偷車立標只是想要打個銀手鐲，讓民警啼笑皆非。其實現在市面上的賓士車標只是鍍鉻合金材質，就是俗稱的不銹鋼做的。初步統計，盜竊車標嫌疑人顧男共作案40起。目前，顧男因涉嫌盜竊罪已被義烏市公安局刑事拘留。

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