台中怎麼玩？市府推山海屯城4大玩法...藝文之美引迴響

▲「文青單車線」導覽講師講解公共藝術作品《豐華迎曦》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府文化局今年首度推出公共藝術小旅行活動，邀民眾以散步、騎單車、搭火車及接駁專車4大玩法認識臺中市公共藝術，走訪藝文景點及品嚐在地優質商家的特色產品，9月推出好評如潮，8場次活動讓民眾大呼過癮。

文化局長張大春表示，全市現有高達515件公共藝術作品，今年辦理的公共藝術小旅行活動足跡遍及山、海、屯、城，四條路線適合老中青各年齡層，首度開放報名即秒殺，今年總計有250位民眾共襄盛舉。

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今年文化局推出包括城市散步線、文青單車線、青春鐵道線、溫柔海岸線等四條路線，負責文青單車線導覽的臺中教育大學美術系黃嘉勝教授表示，每一件公共藝術作品都是配合公有建築物或是重大工程而生，每件作品都富含意義，民眾只要透過作品旁邊的解說牌，就可輕鬆認識作品。

文化局表示，臺中市政府文化局推動公共藝術超過20年，在市府各機關、學校機構的努力下，無論是公有建築物或是校園都能看見許多優秀的公共藝術作品，文化局目前已將四條公共藝術旅行地圖放在臺中市公共藝術網站https://publicart.taichung.gov.tw/，民眾也能照文化局規劃的旅遊路線，自己來趟豐富的公共藝術小旅行。