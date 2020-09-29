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阿美族38歲青年「我是驕傲中國人」起底　考上建中被質疑：靠加分

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▲▼台阿美族青年登海峽論壇，高喊「我是驕傲中國人」。（圖／翻攝自今日海峽）

▲楊品驊高喊「我是驕傲的中國人」，引發外界熱議。（圖／翻攝今日海峽）

記者陳俊宏／綜合報導

38歲花蓮阿美族青年楊品驊在大陸廈門舉辦的「第12屆海峽論壇」上，高喊「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引起現場來賓熱烈鼓掌，如今他的背景也被起底，一路從建中考到政大，已在大陸「戰鬥」12年，在北京開一間餐廳。他曾接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，「回部落幾次，族人大多已習慣原鄉生活，似乎還不大能適應這種文化變遷，到大陸發展，離他們太遠。」

臉書粉絲團「今日海峽」27日上傳第12屆海峽論壇的節錄畫面，只見楊品驊說，「兩岸同文同源血脈相連，少數民族是中華文化的璀璨力量，遼闊的風土是建立在多元的人文歷史之上，民族發展的道路從來都沒有忽略我們台灣。」

楊品驊強調，在今年巨大的考驗中，他有了體悟、更加有自信向全世界展現。他接著舉起右手高喊，「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」、「從祖靈交付的任務中，我們更能夠體悟族群未來發展之所向，不能為任何團體以及媒體謬論所利用，堅決反對分裂國族的一切思想，為族人、為下一代把握正確的道路。」

▼楊品驊有個歌手夢。（圖／資料照／楊品驊提供）

▲來大陸已有11年之久的楊品驊，仍不放棄歌手夢想。（圖／記者蔡浩祥攝）

此事引發熱議，對此，原民會表示，國內外學界研究指出台灣原住民族屬於南島語族，台灣更是南島語族的發源地；原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源，且台灣是言論自由國家，也是法治國家。原民會呼籲，任何個人前往中國應嚴守我國法律，勿遭中國政府利用，成為中國統戰台灣的樣板。

如今楊品驊如也被起底，其實他2019年曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，部落長大的他，小學就隨家人去台北，一路從建中考到政大；原以為這對人生是個肯定，無奈卻被同學質疑是「靠加分」錄取，讓他一度懷疑自己。

但開朗、自信的楊品驊從不掩飾原住民身分，好歌聲更唱遍忠孝東路各家酒吧；直到大學畢業前往香港渣打銀行做廣告公關，時逢2008年北京奧運，才促成他留在北京「戰鬥」。

▼2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落裡的孩子來大陸表演。（圖／資料照）

▲2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落裡的孩子來大陸表演。（圖／記者蔡浩祥攝）

談及這段機緣，楊品驊當時坦言，一開始有點猶豫，畢竟大陸民眾對台灣原民文化沒有很了解；2008年，恰巧搭上這波陸客赴台熱，陸客對原民文化討論度高，才決定試看看。

楊品驊剛來北京時，對老北京方言聽得霧煞煞，連「土豆」與「花生」都分不清，靠著原住民熱情好客，佐以天然的「台灣好聲音」，逐漸與當地朋友拉近距離，打成一片。

2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落裡的孩子來大陸表演，「在台灣，原住民表演費用很低，到各省市表演，待遇較優，也可以出去外面走走看看。」

然而，一次次兩岸大、小交流活動下來，讓楊品驊意識到不是長久之計，直言「那是一種消耗」。於是乎，2017年，北京坊建築群落完工，他把原民文化結合現代工藝，開設原民實體商店「原朝」。

▼一次在藏族餐廳用餐，意外促成楊品驊開設原民風主題餐廳。（圖／資料照）

▲楊品驊小學就隨家人去台北，一路從建中考到政大，無奈卻被同學質疑是「靠加分」，讓他一度懷疑自己。（圖／記者蔡浩祥攝）

不過，就在一次的藏族料理體驗，楊品驊發現除透過文創，用「吃」來認識原民文化，無疑是種更直接、親切的方式。2017年，他把文創事業轉型，改以主題餐廳形式，不同族群的圖騰元素，調酒師、服務員、廚師皆是原住民，阿美、卑南、排灣族特色餐飲，象徵原住民熱情的小米酒，逐漸在胡同打出口碑。

隨著工作逐漸步上軌道，楊品驊也不忘鼓勵部落族人來北京工作，但部落原住民既有的本位思維，讓他一度力不從心。他無奈表示，「回部落幾次，族人大多已習慣原鄉生活，似乎還不大能適應這種文化變遷，到大陸發展，離他們太遠，確實有點後繼無力。」

儘管如此，楊品驊工作之餘仍心懷「歌手夢」，與大陸少數民族同好，為結合兩岸少數民族文化，嘗試、激盪出新的少數民族曲風，正不斷努力著，「只要大家還記得《高山青》怎麼唱，原民文化就不怕沒機會，會繼續『戰鬥』下去。」

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