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美軍「斯托特號」驅逐艦破紀錄　因疫情連續海上值勤208天

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▲▼斯托特號刷新美國連續在海上值勤的最長日數紀錄。（圖／翻攝自U.S. Navy臉書）

▲斯托特號刷新美國連續在海上值勤日數的紀錄。（圖／翻攝自U.S. Navy臉書）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

新冠肺炎尚未趨緩，美國海軍29日表示，一艘神盾級驅逐艦受到疫情的影響，配合軍方制定一系列緊急應對措施，包括取消船艦訪問港口，以降低船艦組員感染疾病的風險，以致於連續在海上值勤達208天，打破該國水面海軍船艦最長日數的歷史紀錄。

據《NBC》報導，美軍斯托特號驅逐艦（Stout）截至當地26日止，已連續在海上值勤208天，在中東和北非地區（被稱為美國第五艦隊行動區）度過了近7個月的時間。德懷特.D.艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）號和聖哈辛托號（San Jacinto）所保持的207天的記錄也於今年創下。

有鑑於今年4月時，美國羅斯福號航空母艦上有超過百人感染2019冠狀病毒疾病（CODIV-19），一千多名水手被感染，一名水手死亡，海軍作戰司令官邁克.吉爾迪（Mike Gilday）在8月時說，海軍從羅斯福事件中記取了教訓，並已成功地防止了艦船上的傳播。但他也承認，減少港口訪問和延長海上航行時間等方面的變化，在部署期間會給水手帶來更多壓力，並損害他們的生活質量。

美國截至目前為止新冠肺炎累積722萬人確診，死亡人數高達20.6萬人，可見疫情仍然嚴峻。

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