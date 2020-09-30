正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

▲美國CBS旗下《WIS-TV》主播羅斯勒。（圖／翻攝自Facebook／Kamie Roesler）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國一名外型亮麗的女主播日前因「政治問題」在酒吧與人發生爭執，氣憤之下竟拿著酒瓶往一名男子頭上砸去，男子當場頭破血流。警方接獲報案後，這名主播也被當場逮捕，被依加重攻擊罪起訴。

根據《紐約郵報》報導，美國CBS旗下《WIS-TV》28歲主播羅斯勒（Kamie Roesler）27日在南卡羅萊州蘇瀑 (Sioux Falls)一間酒吧外，因為「政治問題」和一名32歲的男子發生衝突。結果羅斯勒一氣之下竟拿著酒瓶往對方頭上砸，該名男子當頭破血流。

▲美國CBS旗下《WIS-TV》主播羅斯勒。（圖／翻攝自Facebook／Kamie Roesler）



警方獲報趕抵現場，立刻將羅斯勒逮捕，而男子拒絕現場醫護人員救治，並表示會自行就醫。蘇瀑警察局發言人克萊門（Sam Clemens）表示，發生衝突的兩人原本並不相識，羅斯勒也被依加重攻擊罪起訴，目前不曉得她的工作是否受到影響。

羅斯勒來自北達科塔州，並在2019年9月加入《WIS-TV》成為早班主播。《華盛頓郵報》致電該公司尚未得到回覆。

Things got heated. 由 New York Post 發佈於 2020年9月29日 星期二

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