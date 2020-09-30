【廣編】連三年獲世界最受喜愛葡萄酒品牌　黃尾袋鼠推出187ml迷你四入組禮盒 

▲Yellow Tail推出的 3款迷你小袋鼠，份量適中且攜帶方便，深受年輕消費者喜愛。

圖、文／東順興提供

在全球年銷售將近1.56億瓶的黃尾袋鼠葡萄酒，即使在疫情影響下，至2020年6月止，過去12個月仍然成長了10%，台灣總代理東順興公司表示，作為連續三年獲得世界最受喜愛的葡萄酒品牌第一名，黃尾袋鼠葡萄酒今年在台灣重點推廣187ml四入組（小袋鼠），貼近更多元的現代生活方式，更加契合每個值得舉杯的生活時刻。

東順興表示，國際上針對葡萄酒品類的指標性市調機構Wine Intelligence l Global Wine Brand Power，2018、 2019、2020調查，黃尾袋鼠葡萄酒不但連續三年得到第一名，也是唯一一個指標分數超過50的品牌。

黃尾袋鼠葡萄酒全美年銷量達8千4百萬瓶，在全球年銷售更將近1.56億瓶，迄今每年仍持續成長，為了因應現代各種生活情境，東順興表示，今年在台灣重點推廣187ml四入組，剛好是一個紅酒杯的量，沒有喝不完的壓力，螺旋蓋的設計不用開瓶器，不論是自己喝、跟朋友一起喝；在家喝、甚至出外露營喝都相當方便。

東順興也特別推薦喜若（Shiraz）紅葡萄酒，色澤呈現明亮的寶石紅，濃郁紅色莓果、微妙甘草、甜美的藍莓與辛香氣息，同樣在2017洛杉磯國際葡萄酒競賽拿下該類別的金牌。搭配台灣中秋節送禮習俗，這三款葡萄酒都有推出187ml四入組（小袋鼠）的禮盒包裝，將陸續在包括7-11、全家、家樂福、大潤發、愛買、全聯、楓康、寶家等通路上市。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。