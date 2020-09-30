　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果大手筆留人　庫克最多有望獲100萬股股票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）繼賈伯斯以來帶領蘋果走向了巔峰，但與蘋果的工作合約也在明年8月即將到期，其去留成為大家關注的焦點。為了可以留住庫克，蘋果也提出了兩個優渥的方案，將有望最多獲得共100萬股的股票。

蘋果 (AAPL-US) 董事會近期決議，為獎勵執行長庫克 (Tim Cook) 近十年來對蘋果的貢獻，將發放股票獎勵，其中一項方案，庫克將獲得33萬3,987股的限制性股票，自2023年起，以年度為基礎分三次配發。

另一種則是在2023年10月1日授與的33萬3,987股，這部分要看三年來股價相對表現，如果未達標，庫克有可能拿不到，若達到標準，還有機會拿到雙倍。因此，假設在最好的情況下，庫克將獲得100萬1,961股蘋果股票。按照周二收盤價114.09美元估算，庫克可收到之最大股數的價值達到1.14億美元，但實際金額仍依股價變化而定。

蘋果董事會的聲明中也表示：「庫克為蘋果帶來無與倫比的創新，善盡執行長的職責，並印證了用其價值觀與誠信領導的意義，為了表彰他傑出領導能力，以及致力於讓蘋果未來變得更好的態度，這將是我們十年來首次給予他股票獎勵。」

庫克今年初正式成為億萬富豪，而他也在2015年告訴《財富》雜誌，他計劃將自己的財富捐贈給慈善機構。

▼庫克（左）、賈伯斯。（圖／路透社）

▲庫克賈伯斯,賈伯斯庫克。（圖／路透社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！央視露臉3分鐘零訪問
聽到鬧鐘響就昏倒！他罹「超罕見疾病」　醫曝恐怖後果
歐陽娜娜今晚唱《我的祖國》　歐陽龍回應了
歐陽娜娜「今晚上央視」　陸委會再喊話
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

搜尋「如何搬去加拿大」激增！看完川普拜登辯論…美國人超崩潰

噴氣飛行服神似「鋼鐵人」　90秒從谷底到山巔救援

蘋果大手筆留人　庫克最多有望獲100萬股股票

核戰開打？川普要求國防部評估：核武實戰部署要多久！

亞塞拜然＆亞美尼亞「打上癮」拒和談　安理會促停火談判遭無視

他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

快訊／巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

比利時深倩毒販瞞天過海　劫持直升機劫獄救老婆！

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

搜尋「如何搬去加拿大」激增！看完川普拜登辯論…美國人超崩潰

噴氣飛行服神似「鋼鐵人」　90秒從谷底到山巔救援

蘋果大手筆留人　庫克最多有望獲100萬股股票

核戰開打？川普要求國防部評估：核武實戰部署要多久！

亞塞拜然＆亞美尼亞「打上癮」拒和談　安理會促停火談判遭無視

他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

快訊／巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

比利時深倩毒販瞞天過海　劫持直升機劫獄救老婆！

歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！　央視露臉3分鐘零訪問

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網秒傻：買了一整包

何如芸13歲兒認「成長過程有碎片」！　心疼淚崩…堅定斷開腥夫

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

中職／張正偉改判內野安　洪總不虧是挑戰王！改判率達46%

中職／潘傑楷三壘打追平安　5局統一2比2兄弟

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

即／巴黎傳爆炸聲　警：是戰機飛過

更／川普、拜登首場辯論會登場！

7%對決！拜登勝川普　最新民調「搖擺州直接倒一片」

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

為享折扣，女法官曬露三點自拍照

川普頻打斷發言　主持人吼：讓我問完

隱眼戴到失明！全因大眼妹忽略「1個小動作」

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

中華鳥會遭國際鳥盟除名！英主管機關啟動調查

拜登辯論怒嗆川普「閉嘴」

更多熱門

相關新聞

一傳秒崩潰！蘋果出全新Emoji「小強超逼真」嚇爆

一傳秒崩潰！蘋果出全新Emoji「小強超逼真」嚇爆

蘋果先前預告今年秋季將釋出全新Emoji符號，此次iOS 14.2 Beta 2就加入更多emoji符號，包括忍者、火鍋、黑貓，甚至連最討厭的小強也入專屬emoji了！

歐司朗光電打入蘋果供應鏈　首款mini LED的iPad Pro最早於年底上市

歐司朗光電打入蘋果供應鏈　首款mini LED的iPad Pro最早於年底上市

iOS 14.2 代碼透露重大消息！　iPhone 12 確定沒有這些東西了

iOS 14.2 代碼透露重大消息！　iPhone 12 確定沒有這些東西了

「三圍照」外流堪稱史上最大！　iPhone 12 外觀數據曝光

「三圍照」外流堪稱史上最大！　iPhone 12 外觀數據曝光

蘋果服務疑中斷！iCloud連不上、Apple Music出現異常

蘋果服務疑中斷！iCloud連不上、Apple Music出現異常

關鍵字：

蘋果庫克Tim Cook限制性股票

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面