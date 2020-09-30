蘋果大手筆留人　庫克最多有望獲100萬股股票

▲蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）繼賈伯斯以來帶領蘋果走向了巔峰，但與蘋果的工作合約也在明年8月即將到期，其去留成為大家關注的焦點。為了可以留住庫克，蘋果也提出了兩個優渥的方案，將有望最多獲得共100萬股的股票。

蘋果 (AAPL-US) 董事會近期決議，為獎勵執行長庫克 (Tim Cook) 近十年來對蘋果的貢獻，將發放股票獎勵，其中一項方案，庫克將獲得33萬3,987股的限制性股票，自2023年起，以年度為基礎分三次配發。

另一種則是在2023年10月1日授與的33萬3,987股，這部分要看三年來股價相對表現，如果未達標，庫克有可能拿不到，若達到標準，還有機會拿到雙倍。因此，假設在最好的情況下，庫克將獲得100萬1,961股蘋果股票。按照周二收盤價114.09美元估算，庫克可收到之最大股數的價值達到1.14億美元，但實際金額仍依股價變化而定。

蘋果董事會的聲明中也表示：「庫克為蘋果帶來無與倫比的創新，善盡執行長的職責，並印證了用其價值觀與誠信領導的意義，為了表彰他傑出領導能力，以及致力於讓蘋果未來變得更好的態度，這將是我們十年來首次給予他股票獎勵。」

庫克今年初正式成為億萬富豪，而他也在2015年告訴《財富》雜誌，他計劃將自己的財富捐贈給慈善機構。

▼庫克（左）、賈伯斯。（圖／路透社）