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高端「新冠疫苗」補齊技術性資料　即起可施打於受試者

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▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中日前喊出要在明年第三季完成6成國人新冠疫苗接種，國內生技廠商也全力衝刺。食藥署今（30）日表示，於8月31日通過審查的高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19候選疫苗，已於9月28日補齊技術性資料，並經衛福部審查通過，即起可實際施打於受試者，惟疫苗是否有效，仍待臨床試驗結果進一步評估。

高端新冠疫苗臨床試驗將與台大醫院合作，第一階段預計收案60~70人。

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食藥署先於8月26日召開「高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，與會專家建議廠商補件並經審查同意後，得有條件核准第一期臨床試驗，高端公司也於9月28日補齊，醫藥品查驗中心立即啟動審查，並於9月29日通過，若已完成收案，即起就可開始施打。

自新冠肺炎爆發後，我國生技廠均投入疫苗研發，目前只剩國衛院與安特羅生技合作的DNA疫苗，則還在評估階段，最快年底才有望進人體試驗。

針對國衛院疫苗研發速度落後一事，陳時中日前表示，疫苗生產要以安全性和有效性為最高考量，且不能求快，否則就有揠苗助長的可能，食藥署也會在行政流程上給予協助，最快明年第一、二季間就能核發緊急授權使用（EUA），第三季就能量產，目標是打完6成、1400萬名民眾。

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