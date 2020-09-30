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LIVE／染疫+1人！全台確診數達514例　陳時中14時說明

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記者陳詩璧／台北報導 

中央流行疫情指揮中心每周三召開新冠肺炎疫情例行記者會，今（30）日採訪通知內容提到，新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，這讓全台確診患者數拉到514例，而下午的記者會將由指揮官陳時中主持，將說明該確診者的情況與後續防治作為。

今日出席記者會人員為中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。

▲▼0923疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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▲指揮中心指揮官陳時中每周三說明疫情。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計514例確診，分別為422例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、482人解除隔離、其餘住院隔離中。

▲截至9月29日為止，全台新冠肺炎確診者為513人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至9月29日為止，全台新冠肺炎確診者為513人，30日上午宣布新增1境外移入，讓確診人數增至514人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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