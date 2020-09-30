開放美豬竟還沒實地查廠！蔣萬安疑「那麼急迫？」陳時中說原因

▲立法院社福衛環委員會，立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府規劃開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬，國民黨立委蔣萬安今（30）日在立法院質詢時表示，政府尚未實地查廠，為何仍執意於明年元旦上路，甚至反問「有那麼急迫嗎？」。衛福部長陳時中說明，因為疫情的關係讓相關查廠作業有所停頓，將進一步協調。

立法院衛環委員會今（30）日邀集衛福部、教育部、農委會召開「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」，蔣萬安質詢時問及是否已經針對瘦肉精美實地到業者端查廠，陳時中回應坦言「美豬還沒查廠」，後續要看疫情狀況。

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蔣萬安質疑，過往2012年開放美牛進口，農委會防檢局、衛福部食藥署在2010、2011都有派員赴美查廠，瞭解作業流程運作有無符合標準，這一次要開放瘦肉精美豬卻沒有像過去的標準作業流程，開放民眾能安心嗎？陳時中回應，主要是受到疫情影響，包含國外來台查廠與我方赴國外查廠等進度都有停頓。

蔣萬安反問，如果因為疫情無法查廠，為何要趕在明年元旦上路，「有這麼急迫、要破壞過去安全標準作業流程嗎？」陳時中則強調，會持續協調，這3個月是相關作業流程，期間也還是有可能去查廠。





▲立法院社福衛環委員會衛福部長陳時中（左）與食藥署署長吳秀梅（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安後續提出臨時提案，要求「食藥署與防檢局應該比照以往作業流程，落實並確認查廠合格，倘若最終審議仍決定開放，始能進口」。

不過，農委會一度表示希望修改為「落實定期複查，確認輸台產品符合規定。」食藥署長吳秀梅也強調，受到疫情影響無法查廠，且美國豬肉本就已經輸入台灣很久，遭蔣萬安反嗆「過去輸入的沒有含瘦肉精啊！」

蔣萬安批評，開放進口後才查廠「一點用都沒有！」過去都是事前查廠，確定安全無虞才敢開放，但這次這麼嚴重的事情卻忽略實際查廠，要國人如何接受。