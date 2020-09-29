安聯人壽延長產假！「員工可請4個月」照領薪水　創國內壽險業之先

▲安聯人壽增加產假至4個月，創國內壽險業之先。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

安聯人壽29日宣布，自10月1日起，全面提升員工福利，女性員工有薪產假將由原有法定的8周（56天），增加至4個月（120天），不僅凌駕保險業界，同時也是繼鼓勵員工投入企業公益活動的「公益假」，以及讓員工能運動充電的「健康假」之後，又一員工福利創舉。

安聯人壽傳承安聯集團130年的經營歷史，鼓勵推動「多元與包容」（Diversity & Inclusion）的文化及價值觀，也不斷思考如何提供員工更貼心的福利措施，提升員工的幸福指數。

安聯人壽總經理林順才表示，台灣因少子化的因素，預估在2025年邁入超高齡社會，企業需創造更多投入職場、參與勞動的誘因，並增加讓員工可以兼顧工作、減輕家庭負擔的福利，將成為未來企業徵才、育才、留才的重要趨勢。

林順才指出，員工是公司重要的資產，安聯以同仁的福祉出發，提出優於現行勞基法的產假福利，除了讓女性同仁在產後得到更好的休養，也能讓員工有更多時間調整步伐及自我準備，以最佳狀態再次回到工作崗位。

近年來，國外企業極力推廣「多元與包容」的新職場文化，尊重且保有個人差異性，透過多元與包容的企業文化，提升個人獨特性帶來的價值，讓員工產生自我認同及工作歸屬感。

安聯人壽指出，安聯台灣女性同仁占整體比重約為65%，而在管理階層中更有超過45%是女性，遠高於一般壽險業，也高於集團平均的38%，凸顯台灣安聯人壽展現的多元與平權。

考量女性同仁在職涯發展或親子教養上更需要協助，安聯集團積極推動性別平權，2019年更第四次入選彭博性別平等指數，強調種族、文化、宗教、性別、年齡、弱勢及性取向的多元及包容性，提供多元資源與支持。