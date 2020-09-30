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國慶全兵力預演清晨取消　10／6「巨幅國旗」也將飛過總統府

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▲▼國防部清晨因天候因素取消預演。（圖／國防部臉書）

▲國防部清晨因天候因素取消預演。（圖／國防部臉書）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，國軍空勤總隊安排了3次全兵力預演，不過29日清晨因天候不佳而順延至30日。但是，30日一早台北仍下著大雨，最後也取消旋翼機及定翼機預演。

原本上午7時，規劃於總統府上空進行「旋翼機分列式」與「快速機分列式」預演，其中包括7架UH-60M、2架CH-47SD，吊掛巨幅國旗；而7時33分也規劃「快速機分列式」，包括5架F-16戰機與5架AT-3教練機。

根據國防部的規劃，清晨6時仍依原訂計畫進行，可是到了6時50分左右，一架F-16觀天機飛越總統府上空，劃破早晨的寧靜，最後確定天後未達放行標準，最後只好取消操演。不過，軍方仍規劃10月6日、8日，舉行全兵力預演。

至於憲兵快反連，也規劃從9月23日開始到10月6日，利用深夜00時50分至03時33分在府前廣場進行國慶相關的操演。

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